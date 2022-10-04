مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022.. على مدار خمسة أيام

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022 على مدار 5 أيام، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، للموظفين والعاملين بـ66 وزارة، وجهة وهيئة تابعة للجهاز الإداري للدولة، تبدأ من يوم الإثنين الموافق 24 أكتوبر الحالي وتنتهي يوم الأحد الموافق لـ 28 أكتوبر 2022.

صرف مرتبات أكتوبر 2022 للعاملين بـ 33 وزارة

بحسب كتاب دوري صادر عن وزارة المالية الأسبوع الحالي، أكدت خلالها بدء صرف مرتبات أكتوبر 2022 للعاملين بـ 33 وزارة وجهة تابعة للجهاز الإداري للدولة صباح الأحد الموافق 24 أكتوبر على تصرف مرتبات العاملين بالـ 33 وزارة والجهة الأخرى صباح اليوم التالي الإثنين الموافق 25 أكتوبر 2022.

وحدد الكتاب الدوري 3 أيام أخرى لصرف مرتبات العاملين بـ 66 وزارة، ممن لم يتمكنوا من الحصول على مرتبات أكتوبر 2022 في الأيام المحددة سلفاً.

وحددت «المالية» ضمن الكتاب الدوري مواعيد صرف مرتبات شهري نوفمبر ثم شهر ديسمبر لتكون أيضا على مدار 5 أيام مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي

وأشارت الوزارة إلى بدء إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية والكتاب الدوري تزامنا مع عمليات صرف المرتبات وفقاً للمواعيد المجدولة ضمن الكتاب الدوري

وأهابت «المالية» بكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة عدم التزاحم والتكدس على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت بالتنسيق مع البنك المركزي المصري بداية من تاريخ بدء الصرف المجدول لكل الجهات الإدارية بالكتاب الدوري مع ومراعاة للإجراءات الاحترازية.