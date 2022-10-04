«تعليم الجيزة»: نقل طالبات مدرسة المعتمدية لأخرى خاصة ومعهد أزهري

أكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في الجيزة، نقل طالبات مدرسة المعتمدية الإعدادية، لمدرسة خاصة ومعهد أزهري، نظراً لأعمال الصيانة الخاصة بالمدرسة.

المديرية حريصة على التنسيق الكامل مع جميع المدارس

وأضاف «المصدر» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدراسة كانت على فترتين، وأن المديرية حريصة على التنسيق الكامل مع جميع المدارس للوقوف على سير العملية التعليمية، منوها بأن قرار النقل أتى لاستكمال الطلاب دراسة الفصل الدراسي الحالي.

وفي سياق متصل، تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة مدرسة المعتمدية الإعدادية بنات التي شهدت واقعة انهيار سياج السلم من الطوب ما أدى إلى وفاة طالبة وإصابة 15 أخريات.

صرف مبلغ 10000 جنيه للطلاب المصابين

واتخذ الدكتور رضا حجازي، مجموعة من القرارات المهمة هي صرف دعم مادي لأسرة الطالبة المتوفاة، وصرف مبلغ 10000 جنيه للطلاب المصابين والتكفل بمصاريف العلاج وإعفاء الطلاب المصابين من المصروفات المدرسية، وإحالة مدير الإدارة التعليمية ومدير المدرسة والمشرفين على المبني ومسؤول التخطيط ومدير الأبنية التعليمية بالمحافظة إلى التحقيق تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشكل عاجل وحازم حيال كافة من تثبت مسئوليتهم عن الواقعة.

ووجه الدكتور رضا حجازي الشئون القانونية بالوزارة بمتابعة أعمال التحقيقات في المدرسة، ومراجعة كافة التقارير المتعلقة بسلامة الأبنية وتقارير الصيانة التي أجريت للمدرسة خلال الفترة الماضية.