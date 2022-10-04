رئيس استطلاع «139 قتال»: الرئيس السيسي يجمع بين الإنسانية والقيادة والفكر

قال اللواء مصطفى سليمان، رئيس استطلاع المجموعة 139 قتال في حرب أكتوبر، إن الرئيس السيسي مزيج بين الإنسان والقائد والمفكر، فهو متعدد المهارات التي تحظى بإعجاب الجميع، متابعا: «تذكر دورنا بعد 49 سنة من الحرب هو دليل على أن القيادة السياسية لها رؤية، وحديث الرئيس معنا كان كله ود ومحبة، وتكريمه لنا فاق تخيلنا وتوقعنا وصعوده وتحيته العسكرية جعلنا في قمة سعادتنا».

الرئيس عبر عن كل مشاعر الاحترام والتقدير

وأوضح «سليمان» خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الرئيس عبر عن كل مشاعر الاحترام والتقدير باعتذاره عن تأخر التكريم: «كلام الرئيس هو تقديرنا الحقيقي والمنتظر عن ما قدمناه في معركة أبو عطوة، وشاركنا في حروب باليمن والأردن وبكل حب للوطن خوضنها».

تحركات لمنع العدو الإسرائيلي

وأشار اللواء مصطفى سليمان، إلى أن معركة أبو عطوة تضمن مجموعة احتياطي قيادة عامة كانت مستعدة على طريق الواحات للدخول المفاجئ لأي دعم في الإسماعيلية، وصدرت الأوامر بتحركنا لمنع العدو الإسرائيلي من التدخل في عملية العبور التي تكون من خلال القوارب المطاطية، ومنع عبور الدبابات الإسرائيلية إلى أن تنتهى عملية العبور، متابعا: «العملية كانت تبدو مستحيلة، كنا كجنود وضباط حائط صد في وجه الجيش الإسرائيلي، وتمكنا من تعطيل الطريق أمام الجيش الإسرائيلي ومنعنا وصوله لمناطق العبور».

تنفيذ المهمة الأولى

وتابع اللواء مصطفى سليمان: «مجموعتي القتالية استقرت في نقطة آمنة وأخطرنا القيادة بعد الانتهاء من تنفيذ المهمة الأولى، وكلفت أنا وزميل لي بالخروج في طيران حربي مدعم بفرق مقاتلة وصل عددها إلى 400 مقاتل للقيام بعملية خلف خطوط العدو على بعد 60 كم شرق القناة في عمق سيناء بين الضربتين الأولى والثانية وبشكل قتالي أظهر مهارة المقاتل المصري، والمثير في الأمر أن الطيارين شاركوا في القتال على الأرض بعد الوصول لمناطق الأهداف».

نصيحة للشباب من بطل حرب

ووجّه سليمان، رسالة للشباب قائلا: «الشباب فرصة في عمر كل إنسان ويجب أن يقتحم الشاب أخطار فترة شبابه دون خوف أو تردد بشكل مدروس وعاقل، ولو مر عليك الشباب دون أن تعيش تحدياته لن تكون سعيدا، وبلدنا تمر باختبارات من وقت لآخر ويجب أن نتصدى ونتعاون لنتجاوزها».