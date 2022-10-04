فريق عمل أغنية الله أكبر: الفكرة اتولدت في عيادة الأسنان.. والشئون المعنوية ساعدتنا

قال جمال سويد، مؤلف أغنية الله أكبر، إنه فكر في تلحين الأغنية بشكل يليق مع العبور الأول في 1973 والعبور الثاني في 2013، متابعا: «الأغنية توجت بغناء الفنان الكبير مدحت صالح وتوزيع أسامة كمال، ومقدمة في حب مصر بنحاول نثبت فيها حبنا لبلدنا، وقدمنا الفكرة للشؤون المعنوية وساعدونا في الإنتاج».

كتابة فنية لأول مرة

وأوضح «سويد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، أن هذه المرة الأولى التي يكتب فيها أغنية لمصر وعبر من خلالها عن حبه لوطنه.

بداية الأغنية كانت في العيادة

ومن جانبه، أشار الدكتور أشرف الدلجاوي، ملحن أغنية الله أكبر، إلى أنه التقى بمؤلف الأغنية خلال كشف طبي في عيادة الأسنان الخاصة به، وتناقشوا في الأغنية إلى أن وصلوا لفكرتها الكاملة، لافتا إلى أنه عمل في التلحين المسرحي لفترة طويلة، ولكن عمله بطب الأسنان جعله يقصر في الاهتمام بالفن والموسيقى، إلى أن عاد مجددا من خلال الأغنية.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقرة فنية غنائية أعدتها إدارة الشؤون المعنوية، وقدّمها كورال روح الشرق ومجموعة من الفنانين المصريين والعرب؛ أبرزهم مدحت صالح، ونداء شرارة، ومحمد عساف، وبلقيس، ونوال الزغبي، وحميد الشاعري، وأحمد سعد.

الندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة المصرية

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة المصرية، التي عقدت اليوم بمركز المنارة للمؤتمرات في التجمع الخامس؛ احتفالا بذكرى نصر أكتوبر العظيم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، وكبار قادة القوات المسلحة المصرية وكبار رجال الدولة.