الحالة المرورية بالطرق والشوارع الرئيسية في أول أسبوع مدارس

وضعت الإدارة العامة للمرور خطة مرورية بكافة الطرق والمحاور الرئيسية صباح اليوم، تزامنًا مع دخول وخروج الطلاب من مدارسهم وأثناء توجه الموظفين إلى أعمالهم، كما دعمت المحاور والشوارع الرئيسية بلافتات للتنبيه بعدم الانتظار الخاطئ.

خدمات مرورية

وانتشرت الخدمات المرورية على كافة الطرق والمحاور الرئيسية لتنظيم الحركة المرورية ومنع الكثافات المرورية وتيسير الحركة أمام قائدي المركبات ولضبط قائدي السيارات متعاطي المواد المخدرة.

الحركة المرورية على الطرق والشوارع الرئيسية

أما عن الحركة المرورية على الطرق والشوارع الرئيسية صباح اليوم الأربعاء، فقد انتظمت الحركة بكوبري 15 مايو وميدان سفنكس وأعلى مناطق الزمالك.

شارع البحر الأعظم

وظهرت كثافات مرورية على الطريق الدائري بنزلة شارع البحر الأعظم وحتى منطقة الدقي، وأعلى الطريق الدائري بالمرج وشارع جامعة الدول العربية وميدان الدقي ومحور صفط اللبن المتجه من الطريق الدائري وحتى شارع السودان وكوبري عباس وكوبري الجامعة وكوبري الجيزة المعدني.

كثافات مرورية

وفى محور 26 يوليو للقادم من مدينة السادس من أكتوبر المتجه إلى ميدان لبنان وفى شارع فيصل اتجاه الجيزة وشارع السودان وكذلك شارع الهرم الذي شهد تباطؤ الحركة المرورية.