المعمل الكيماوي يؤكد اتهام 3 تجار مخدرات في 15 مايو

تسلمت نيابة 15 مايو والتبين، 3 تقارير من المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، حول قيام 3 أشخاص بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم 15 مايو جنوب القاهرة، بعد أن باشرت جهات التحقيق مع المتهمين لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي.

كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات

وأوضحت التقارير التي تسلمتها جهات التحقيق، عن ثبوت إيجابية العينات المخدرة المضبوطة بحوزة «مصطفى ع س»، بعد أن تم ضبط 15 لفافة من مسحوق الهيروين، في القضية التي حملت رقم 3506 جنح 15 مايو لسنة 2022، و«إسلام ن أ إ»، و«محمود ع م ع»، بعد أن تم ضبطهم مجموعة من الحصوات من مسحوق مخدر الهيروين، في القضية التي حملت رقم 1792 جنح 15 مايو لسنة 2022.

الموقف القانوني

يقول محمد علي المحامى الخبير القانوني، لـ«الوطن» إن المادة 33 من قانون العقوبات، تنص على أن يعاقب كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة، بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه، في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، كما ورد بالمادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة، من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.