تزداد عمليات البحث خلال الآونة الاخيرة، عن آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أكتوبر 2022، خاصة أن التليفونات الأرضية في معظم الوحدات السكنية والتجارية والصناعية، أصبحت مرتبطة بوجود الإنترنت، لذا تحرص شريحة كبيرة من المواطنين على دفع فاتورة التليفون الأرضي قبل الموعد المحدد، خوفا من فصل الخط، وبالتالي انقطاع خدمات الإنترانت، وأيضا خوفا من الغرامة.

لذا يأتي البحث عن آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضى لشهر أكتوبر 2022، من أكثر الكلمات التي تزداد عمليات البحث عنها، عبر المحرك العالمي «جوجل».

وفي التقرير التالي، يرصد موقع «الوطن» ضمن خدماته المتواصلة، التي يقدمها للقراء، آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أكتوبر 2022، خوفا من قطع خدمة الإنترانت.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر اكتوبر

ومن المعروف أن التليفونات الأرضية في جميع ربوع مصر، هي تابعة للشركة المصرية للاتصالات، وهي التي حددت آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أكتوبر، دون وقوع أي غرامات في الفترة بين 1-30 أكتوبر 2022، كما جرى إتاحة الاستعلام عن قيمة الفاتورة، في الفترة بين 1-15 أكتوبر 2022، في حين إنه في حالة تأخر دفع فاتورة أكتوبر حتى 15 نوفمبر المقبل، تضاف قيمة الغرامة على قيمة الفاتورة الشهرية.

وإذا جرى التخلف عن دفع الفاتورة بالغرامة حتى تاريخ 15 نوفمبر، يجرى قطع الخدمة جزئيًا عن الخط، بحيث يصبح الخط التليفون استقبال فقط، وإذا لم يتم الدفع أيضا، يجرى قطع الخدمة تماما.

خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر «أون لاين»

ويمكن لأي مواطن دفع فاتورة التليفون من خلال عدة خطوات سهلة و«أون لاين» من أي كمبيوتر أو موبيل، كالتالي:

- الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال الرابط

- الضغط على أيقونة خدمة الاستعلام عن الفاتورة من خلال الرابط.

- كتابة البيانات المطلوبة.

- إدخال كود المحافظة ورقم الهاتف الأرضي.

- الضغط على أيقونة «إظهار الفواتير».