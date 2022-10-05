شبكة كاميرات مراقبة بمحطات المترو لضبط الظواهر السلبية

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، عن شبكة كاميرات مراقبة تغطي جميع محطات المترو، لضبط الظواهر السلبية والتعامل معها على الفور، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، مشيرا إلى أن حركة مسير القطارات تزامنا مع خامس أيام العام الدراسي الجديد 2023 تسير بصورة منتظمة وطبيعية، علاوة على تقليل زمن التقاطر بين القطارات، لمنع حدوث زحام على أرصفة المحطات.

تكثيف رجال الإسعاف على أرصفة محطات مترو الأنفاق

وقال عبدالهادي، في تصريحات لـ «الوطن»، إنه تم تكثيف تواجد رجال الإسعاف على أرصفة محطات مترو الأنفاق، مع بداية العام الدراسي الجديد 2023، لتقديم الرعاية الطبية الكاملة، لأي مواطن يتعرض لأي حالة مرضية مفاجأة، لافتا إلى أن العلاج مجانا، وأن هناك وحدات إسعافية متنقلة داخل المحطات، موضحا أن جميع القطارات والمحطات تخضع بشكل يومي إلى تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات قبل انطلاق ساعات التشغيل وتطهير المحطات كل ساعتين، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات، للحد من كورونا.

نشر فرق صيانة وطوارئ على أرصفة المحطات

وأكد متحدث مترو الأنفاق، أنه تم نشر فرق صيانة وطوارئ على أرصفة المحطات بالخطين الأول والثاني، لمواجهة الأعطال المفاجئة، للعمل على إصلاحها فورا، لعدم تعطل وتأخر حركة مسير القطارات، تزامنا مع تسيير العام الدراسي الجديد 2023 في المدارس والجامعات، مشيرا إلى أن مكاتب الاشتراكات داخل محطات المترو تواصل العمل على استخراج اشتراكات الطلبة، موضحا أن الشركة تعمل على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامات داخل القطارات

وأوضح عبدالهادي، أنه سيتم توقيع غرامة مالية قدرها 50 جنيها على أي راكب لا يلتزم بارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، مؤكدا أن غرفة العمليات المركزية لم ترصد أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بين الركاب.