«القومية للأنفاق» تنتهي من استعدادات افتتاح 4 محطات جديدة بالخط الثالث

وضعت الهيئة القومية للأنفاق، الرتوش النهائية لافتتاح 4 محطات جديدة وهي «ناصر - ماسبيرو - الكيت كات - صفاء حجازي»، من خلال التأكد من سلامة القضبان ونظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي، علاوة على التأكد من سلامة سير القطارات بالمحطات الأربع أثناء التشغيل التجريبي، إضافة إلى تجهيز شبابيك التذاكر، وبوابات الخروج والدخول، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

انتهاء التشغيل التجريبي لـ 4 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو

كشف مصدر مسؤول في الهيئة القومية للأنفاق، عن انتهاء التشغيل التجريبي لـ 4 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو، والاطمئنان على سلامة التشغيل، من خلال التأكد من سلامة القضبان، وسلامة تشغيل نظم كهربة الإشارات ووحدة التحكم المركزي ونظم الاتصالات، مؤكدا أن المحطات الجديدة تم تنفيذها طبقا للمواصفات العالية، وأن الخط الثالث للمترو عقب استكماله سيقل ما يقرب من مليون و500 ألف راكب يوميا.

لا زيادات على أسعار تذاكر مترو الأنفاق

وقال المصدر، في تصريحات لـ «الوطن»، إنه لا يوجد أي زيادات على أسعار تذاكر مترو الأنفاق، تزامنا مع افتتاح الـ4 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو «العتبة - عدلي منصور»، لافتا إلى أن جميع قطارات الخط الثالث مكيفة وتقدم خدمات مميزة لجمع مرتاديها من الركاب، موضحا أن الشركة الفرنسية المسؤولة على إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث تقوم بتعقيم وتطهير جميع المحطات والقطارات بصفة دورية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات الطبية، للحد من كورونا، مع فرض غرامة قدرها 50 جنيها حال مخالفة الركاب تعليمات ارتداء الكمامات الطبية.

افتتاح المحطات الجديدة خلال أيام

وأوضح المصدر، أن المحطات الجديدة والبالغ عددها 4 محطات، سيتم افتتاحها خلال الأيام القليلة المقبلة، وستبدأ ساعات التشغيل بدءا من الساعة 5.15 صباحا وحتى الثانية عشرة بعد منتصف الليل، بشكل يومي، مؤكدا أن جميع أعمال تنفيذ المحطات الجديدة تمت بصورة رائعة، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة العاملين والفنيين والمهندسين.