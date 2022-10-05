درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع 2022.. العظمى بالقاهرة تنخفض لـ28

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع 2022 خلال الفترة من غد الخميس حتى الثلاثاء المقبل، إذ تشهد البلاد تحسنا نسبيا في الأحوال الجوية.

حالة الطقس في مصر خلال أسبوع

وبحسب خبراء الأرصاد، فإن حالة الطقس ودرجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع 2022، تشير وفقا لخبراء الأرصاد إلى وجود طقس حار رطب على شمال وجنوب الوجه البحري، والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما ترتفع الحرارة ليكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل يسود طقس معتدل الحرارة خلال الساعات الأولى من المساء، بداية من السواحل الشمالية وصولا إلى شمال الصعيد، ويكون مائلا للبرودة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الأولى.

درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع 2022

وجاءت درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع وفقا للمتوقع على جميع الأنحاء كالتالي:

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 6 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الحرارة العظمى 28 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: الحرارة العظمى 32 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 7 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 29 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 30 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 8 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: الدرجة العظمى 32 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: الدرجة العظمى 35 والصغرى 23.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 9 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الحرارة العظمى 27 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 10 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 29 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 30 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 11 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 29 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 31 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.