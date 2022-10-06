«إكسبريس»: القوات الأوكرانية تقترب من إجبار 15 ألف جندي روسي على الاستسلام

ذكرت صحفية «إكسبريس» البريطانية، اليوم الخميس، أنه نتيجة للهجوم المضاد ونجاح القوات الأوكرانية في استعادة منطقة ليمان وتراجع القوات الروسية، من المتوقع أن يتم حصار 15 ألف جندي روسي مجددا وإجبارهم على الاستسلام أو اللجوء إلى منطقة خيرسون للحماية بالمدينة لحين قدوم الدعم.

ووفقا للصحيفة، أحرزت القوات الأوكرانية تقدمًا كبيرًا في هجومها المضاد على المناطق التي تسيطر عليها روسيا، حيث تم تحرير أكثر من 2485 ميلًا مربعًا من الأراضي خلال الأسبوع الماضي.

واضطرت القوات الروسية إلى الانسحاب من الجبهتين الشمالية الشرقية والجنوبية، حيث أغلقت القوات الأوكرانية منطقة كبيرة شرق نهر أوسكيل في منطقة خاركيف.

حصار 15 ألف جندي روسي وإجبارهم على الاستسلام

وقال إد أرنولد، زميل أبحاث المعهد الملكي للخدمات المتحدة، إنه نتيجة لذلك، تُركت للقوات الروسية خيارات محدودة، ما يهدد بانهيار عسكري في صفوف القوات الروسية، وخصوصا في الجبهة الأمامية في القتال.

وأضاف: «في الوقت الحالي، يبدو أن ما يقرب من 15000 جندي روسي يمكن إجبارهم في سيناريوهين بشكل أساسي على الاستسلام، وهو ما سيكون هزيمة استراتيجية للروس في الجنوب».

ولفت إلى أنه بالنظر إلى المعدل «السريع» الذي تضغط به القوات الأوكرانية في الشرق والشمال، فإن خيارات قوات بوتين قليلة للغاية.

وبيّن «أرنولد» أنه يمكنهم إما الانتقال إلى خيرسون في الجنوب الغربي ومحاولة الحصول على حماية المدينة، منوها بأن هذه «ليست خيارات جيدة حقًا» في ظل معدل الانسحاب الروسي السريع من القتال.

وذكر «أرونولد» أنه عندما تضطر الوحدات إلى الانسحاب في ظل هذه الظروف، فأنت بحاجة إلى قادة جيدين للغاية لحشد القوات ولتقليل عدد الخسائر.

اقتراب القوات الأوكرانية من استعادة مدينتين

وبالنظر إلى الوضع في الشرق، قال «أرنولد» إن القوات الأوكرانية تحقق مكاسب جديدة وتقترب من استعادة مدينتي سفاتوف وكريمينا الشرقيتين، مضيفا أن استعادة المدينتين سيمنح القوات الأوكرانية قوة أكبر في تحقيق نجاحات باهرة على أرض المعركة، ولاسيما أن السيطرة على المدينتين سيؤدي إلى تعطيل الخدمات اللوجستية للقوات الروسية.

ووفقًا لتقرير المخابرات البريطانية الأخير، فإن القوات الروسية تعاني من انتكاسات خطيرة على جميع الجبهات في الشرق والجنوب، حيث تقف القوات الأوكرانية على مسافة قريبة من طريق ستاتوف - كريمينا الرئيسي في مقاطعة لوهانسك.

اقتراب القوات الأوكرانية من مقاطعة لوهانسك

وتضيف التقارير أن الهجمات على هذا الطريق ستوجه ضربة كبيرة لقدرة القوات الروسية على إعادة إمداد وحداتها في الشرق.

وبحسب الصحيفة، قرّبت الهجمات المضادة الجديدة في المنطقة القوات الأوكرانية من الوصول إلى مقاطعة لوهانسك، وهي إحدى المقاطعات الأوكرانية الأربع التي ضمها بوتين بشكل غير قانوني إلى روسيا.