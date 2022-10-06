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السيسي يتلقى اتصالا من الرئيس التونسي للتهنئة بذكرى أكتوبر: صفحة نضال مشرقة

كتب:

محمد أبو عمرة
01:08 م | الخميس 06 أكتوبر 2022
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، اتصالا هاتفيا من أخيه الرئيس التونسي، قيس سعيد، قدّم خلاله التهنئة إلى الرئيس السيسي، بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة.

ملحمة العبور صفحة مشرقة من التضحيات

وقال الرئيس التونسي، في مكالمته إلى الرئيس السيسي، إنّ ملحمة العبور صفحة مشرقة من التضحية والنضال من أجل الدفاع عن الأرض وعن قيم الحرية والكرامة، وهي الذكرى التي ستظل راسخة في عقول وقلوب شعوب الأمة العربية.

من جانبه، أعرب الرئيس السيسي، عن خالص امتنانه وتقديره لتلك اللفتة الكريمة من الرئيس قيس سعيد، متمنيا لتونس الشقيقة حكومةً وشعباً كل تقدم وسلام وازهار.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.