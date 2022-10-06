السيسي يتلقى اتصالا من الرئيس التونسي للتهنئة بذكرى أكتوبر: صفحة نضال مشرقة

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، اتصالا هاتفيا من أخيه الرئيس التونسي، قيس سعيد، قدّم خلاله التهنئة إلى الرئيس السيسي، بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة.

ملحمة العبور صفحة مشرقة من التضحيات

وقال الرئيس التونسي، في مكالمته إلى الرئيس السيسي، إنّ ملحمة العبور صفحة مشرقة من التضحية والنضال من أجل الدفاع عن الأرض وعن قيم الحرية والكرامة، وهي الذكرى التي ستظل راسخة في عقول وقلوب شعوب الأمة العربية.

من جانبه، أعرب الرئيس السيسي، عن خالص امتنانه وتقديره لتلك اللفتة الكريمة من الرئيس قيس سعيد، متمنيا لتونس الشقيقة حكومةً وشعباً كل تقدم وسلام وازهار.