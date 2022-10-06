رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

«شعبة الأرز»: سعر البيع الحالي عادل والمخزون الاستراتيجى جيد للغاية

كتب:

حبيبة قاسم
04:51 م | الخميس 06 أكتوبر 2022
الأرز

الأرز

أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن مضارب الأرز تعمل بانتظام وملتزمة بالأسعار المعلنة من جانب مجلس الوزراء.

السعر العادل للأرز

أضاف «شحاتة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السعر العادل لكيلو الأرز، لا يتجاوز ما بين 10 لـ12 جنيها للأرز السائب، والمعبأ من 12.5 لـ15 جنيها، وهو السعر الحالي للبيع.

وأشار رئيس شعبة الأرز، إلى أن سوق الأرز عالميا من الأسواق المستقرة، وأن الوضع العام حالياً مطمئن، خاصة في ظل وجود فوائض، لافتاً إلى أن المخزون الاستراتيجى جيد للغاية.

توقعات بحصاد جيد

يذكر أن عملية حصاد الأرز بدأت قبل أيام، وسط توقعات أن يسجل الإنتاج المحلي من المحصول 6 ملايين طن هذا الموسم بسبب حصاد مليون ونصف مليون فدان بواقع 4 أطنان أرز شعير لكل فدان.

واستقر سعر كيلو الأرز في السلع التموينية لمقررات أكتوبر 2022، لحاملي البطاقات التموينية البالغ عددها 23 مليون بطاقة مدرجة على منظومة دعم التموين، بـ10 جنيهات ونصف الجنيه على البطاقة التموينية.

وفي 8 سبتمبر، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 66 لسنة 2022، بتحديد سعر الأرز المعبأ بـ15 جنيها والسائب بـ12 جنيهًا للكيلو.

اقرأ المزيد:

«زراعة الشرقية»: 6750 جنيها سعر طن الأرز الشعير

استقرار سعر الأرز في التموين عن شهر أكتوبر 2022.. 10 جنيهات ونصف

وفاة والدة عريس أثناء خطوبته وتراجع سعر الأرز.. أبرز أخبار المحافظات

سعر الأرز الشعير اليوم.. يختلف حسب نوع الحبة واستمرار توريده للتموين

«التموين» تثبت سعر الأرز والسكر في المجمعات عند 10.50 جنيه خارج البطاقة
بقلم حبيبة قاسم