«شعبة الأرز»: سعر البيع الحالي عادل والمخزون الاستراتيجى جيد للغاية

أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن مضارب الأرز تعمل بانتظام وملتزمة بالأسعار المعلنة من جانب مجلس الوزراء.

السعر العادل للأرز

أضاف «شحاتة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السعر العادل لكيلو الأرز، لا يتجاوز ما بين 10 لـ12 جنيها للأرز السائب، والمعبأ من 12.5 لـ15 جنيها، وهو السعر الحالي للبيع.

وأشار رئيس شعبة الأرز، إلى أن سوق الأرز عالميا من الأسواق المستقرة، وأن الوضع العام حالياً مطمئن، خاصة في ظل وجود فوائض، لافتاً إلى أن المخزون الاستراتيجى جيد للغاية.

توقعات بحصاد جيد

يذكر أن عملية حصاد الأرز بدأت قبل أيام، وسط توقعات أن يسجل الإنتاج المحلي من المحصول 6 ملايين طن هذا الموسم بسبب حصاد مليون ونصف مليون فدان بواقع 4 أطنان أرز شعير لكل فدان.

واستقر سعر كيلو الأرز في السلع التموينية لمقررات أكتوبر 2022، لحاملي البطاقات التموينية البالغ عددها 23 مليون بطاقة مدرجة على منظومة دعم التموين، بـ10 جنيهات ونصف الجنيه على البطاقة التموينية.

وفي 8 سبتمبر، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 66 لسنة 2022، بتحديد سعر الأرز المعبأ بـ15 جنيها والسائب بـ12 جنيهًا للكيلو.