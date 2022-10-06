أرخص أماكن ترفيهية للخروج في القاهرة والجيزة 2022.. «على قد الأيد»

بالتزامن مع حصول العاملين في القطاع العام والخاص على 3 أيام متتالية، كعطلة رسمية بداية من يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر وحتى السبت 8 من الشهر نفسه، بمناسبة انتصارات أكتوبر والمولد النبوي الكريم، لذا ترتفع عمليات البحث عن أفضل أماكن الخروجات الرخصية «قد الأيد» والتي تناسب العائلات.

وفيما يلي، نعرض أرخص أماكن ترفيهية للخروج في القاهرة والجيزة 2022 مناسبة للجميع، وهي كالاتي:

شارع المعز ومنطقة خان الخليلي

واحد من أرخص أماكن الخروج، فهو يحتوي على عددٍ من المساجد والأماكن الأثرية الإسلامية، ويمكن التوجه إليها للاستمتاع بالمباني الأثرية، ويمكن الجلوس على أحد المقاهي الشعبية المتنشرة في الشارع وهي رخيصة مقارنة بالكافيهات، كما يمكن حضور العروض الفنية بأسعار رمزية ومنها المجاني في قبة الغورين أو بيت السحيمي.

سينما الهناجر

ولعشاق السينما والفن بشكل عام، يمكنهم التوجه إلى سينما الهناجر التي تتواجد بساحة دار الأوبرا المصرية، والتي تعرض عددًا من الأفلام بشكل مجاني، منها أفلام السينما المستقلة، وسينما المرأة.

قصر عائشة فهمي

لمحبي المتاحف والأجواء التاريخية الحديثة، يمكن زيادة قصر عائشة فهمي، يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساءً ما عدا يوم الجمعة، بمنطقة الزمالك، حيث يتم تنظيم وتنظم وزارة الثقافة عدد من المعارض التي تعرض آثار وكنوز مصرية قديمة.

مجمع الأديان بمصر القديمة

لمحبي الأجواء الدينية، يمكنهم زيارة مجمع الأديان في منطقة مصر القديمة، والذي تضم الأديان السماوية الثلاث، وهي الـ 7 كنائس ومنهم الطاحونة والتي كانت مقر رهبنة البابا كيرلس السادس، والكنيسة المعلقة، وعدد من المساجد، ومعبد يهودي، وحصن بابليون والمتحق القبطي

ويمكن زيارة مجمع الأديان يوميًا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء.

المولات التجارية

محبو الموضة ومتابعة أحدث الاكسسوارات، يمكن التوجه إلى أحد المولات الكبرى التي تتضمن الكثير من المحلات ذات العلامات التجارية الكبرى، ويمكن الحصول على وجبه بسيطة، أو تناول مشروب في الكافيهات المختلفة، ومن أبرز تلك المولات «سيتي ستارز مدينة نصر، كايرو فيستيفال سيتي، أرابيلا، بوينت 90 و1O في التجمع بالقاهرة الجديدة، سيتي سنتر ألماظة في مصر الجديدة، أركان وسيتي وك في الشيخ زايد، مول العرب ومول مصر في 6 أكتوبر».