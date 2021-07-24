أماكن خروج في مرسى مطروح.. مزارات سياحية وشواطئ ورحلات سفاري

تنتشر أماكن خروج في مرسى مطروح، خلال موسم صيف 2021، في العديد من المناطق السياحية، وتتنوع ما بين أماكن للتنزه في الصباح والسهر ليلًا، شواطئ، ومزارات سياحية، وملاهي، وحدائق، وأماكن لركوب العجل والبتش باجي، ورحلات للسفاري، وأماكن بيئية بدوية تعكس الطابع البدوي في محافظة مطروح، وكهوف الملح، وأسواق تجارية للتسوق، وأخرى للمشي والسهر على البحر بكورنيش مرسى مطروح، بالإضافة إلى أماكن للزرادي، وهي الرحلات الخلوية البدوية في العديد من المناطق السياحية في مطروح، لتناول العشاء البدوي مع الأهل أو الأصدقاء.

أماكن خروج في مرسى مطروح.. مزارات سياحية تجذب المصطافين

وتتنوع المزارات السياحية في مرسي مطروح، ويجرى تنظيم رحلات إليها للتعرف على أهم المعالم السياحية بالمدينة للمصطافين، حسب محمد خليفة مرشد سياحي بمطروح، شارحا لـ«الوطن» أن من بين هذه المعالم، حمام كليوباترا السياحي الشهير، ويوجد به تمثال ملكة مصر كليوباترا، ويقال إنها كانت تستحم فيه، والممشى الزجاجي الذي يجذب الزائرين ويلتقطون معه الصور، وهضبة عجيبة والمناظر الخلابة الطبيعية بها، والتي تكشف جمال الطبيعة في نحت مياه البحر للصخور، ويشاهدها المصطافين من أعلى وأسفل الهضبة، ومتحف آثار مطروح، ويضم قطع أثرية من مختلف العصور التاريخية، منها الفرعونية والرومانية، ومتحف روميل، الذي يوجد به جميع مقتيات المارشال روميل القائد الألماني في الحرب العالمية الثانية، والعديد من الشواطئ، منها «عجيبة، الأبيض، كليوباترا، الغرام، الأبيض الجديد، البوسيت، الليدو، العوام، مبارك، الفيروز، باب البحر، رميل، مينا حشيش، علم الروم، الرميلة»، كما يوجد اليخوت والتي تنظم رحلات في البحر تشاهد من خلالها مدينة مرسى مطروح برؤيا جديدة من داخل البحر، وتسمح بالعوم في إحدى المناطق والتصوير داخل البحر.

أماكن خروج في مرسى مطروح.. السيرك والملاهي والطفطف والسينما

وتنتشر العديد من أماكن الخروج في مرسى مطروح ليلا، ويعشقها زائري مطروح، منها السيرك، ويوجد 3 أماكن للسيرك شرق وغرب كورنيش مرسى مطروح، ودور العرض السينمائي «السلام» وسط مدينة مرسى مطروح، والطفطف الذي يجوب الكورنيش من أوله إلى آخره، حيث يوجد طفطف للكبار، وآخر للأطفال الصغار، والملاهي وتوجد على الكورنيش في عدة أماكن، مع وجود أماكن لركوب الدراجات والبيتش باجي بمنطقة روميل وباب البحر، وتتميز بانخفاض السيارات بها، ما يسمح بركوبها على الكورنيش ليلًا، مع وجود مطاعم وكافتيريات على البحر تقدم تابلوهات فنية من الرقص البدوي الذي يعكس تراث مطروح الثقافي.