خالد الجندي: «الله أكبر» كانت القذيفة الأولى في معركة أكتوبر

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن من أهم العوامل التي ذكرها رب العالمين في تحقيق النصر وفعلها جنودنا البواسل في حرب أكتوبر 1973 بتلقائية فريدة من نوعها وهي ذكر الله عز وجل، والذي كان سيدا للموقف.

الله أكبر هي المقذوق الأول في نصر أكتوبر

وأضاف خالد الجندي، خلال لقاء ببرنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على شاشة «dmc»، اليوم، أن أولى القذائف التي انطلقت ناحية العدو في حرب أكتوبر 1973 لم تكن دانة أو صاروخ أو دبابة أو طائرة، ولكن أول قذائف انطلقت نحو الأعداء هي كلمة الله أكبر،هي المقذوف الأول في المعركة وتولت من بعدها القذائف.

وتابع: «من شدة صياح الجنود، كما ذكر شهود العيان في هذه الحالة، قالوا إن ساحة القتال تحولت لحلقة ذكر، الكل يصرخ بلاشعور، تنزلت فيها الملائكة وتفتحت بها أبواب السماء وتنزلت منها البركات، ضج المكان بالذكر، الجبال ذكرت الله والسلاح ذكر الله وردد مع الذاكرين»، مستشهدا بقوله تعالى في سورة الأنفال: «يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ».

التمسك بالإيمان والنصر

وواصل: «إنها معركة المؤمنين بالله، إذا تخلينا عن الإيمان تخلى عنا النصر، وإذا تمسكنا بالإيمان رجع إلينا النصر، لذلك أكرر نحن جيش لهذه الأمة وشعبها جيش وجيشها شعب، اللهم نسألك النصر دائما لجنودنا ولبلادنا برحمتك يا قوي يا عزيز».