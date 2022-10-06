رحلة شاب «صعيدي» حصل على الدكتوراه من اليابان في عامين.. إصرار وكفاح

قال الدكتور مصطفى عبدالسميع صادق، باحث بكلية العلوم والطب جامعة فريبورج، إنه قبل زيارته لسويسرا لدراسة الدكتوراه، كان يعمل لمدة عامين في اليابان، وحصل على البكالوريوس في جامعة جنوب الوادي في قنا.

الشعب الياباني يحترم الوقت والجد في العمل

وأضاف «صادق»، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أن الدراسة بالخارج كان حلما بالنسبة له، بعدما حصل على الماجستير بحث عن منح لدراسة الدكتوراه بالخارج، متابعا: «استغرقت 3 سنوات ما بين الماجستير والدكتوراه، كان حلمي أسافر وأتعلم بالخارج».

الحصول على منحة «المبادرة اليابانية المصرية»

وتابع أنه حصل على منحة «المبادرة اليابانية المصرية»، وعمل بها في اليابان لمدة عامين بجامعة هيروشيما، متابعا: «اليابان كانت رحلتي الأولى خارج مصر، والشعب الياباني جميل بكل ما تعنيه الكلمة، من احترام وأدب واحترام الوقت والجد في العمل، والتجربة اليابانية أفادتني كثيرا عندما سافرت سويسرا».

وأشار الشاب الثلاثيني إلى أخذ وقت للتأقلم في فروق التوقيتات ما بين مصر واليابان، موضحا: «الدنيا كانت صعبة في البداية، والمجتمع الياباني ليس منفتحا مثل الأوروبيين، وبالتالي كانت هناك صعوبة في التواصل، لكن صاحبت مجموعة من الشباب المصري والعربي كانوا عوضا عن الأهل».

حصلت على الدكتوراه على عامين بدلا من 4

أشار إلى أنه بحث عن إمكانيات أكبر وأحلام وطاقة أكبر رغب في تحقيقها لذلك سافر من اليابان إلى سويسرا، متابعا: «اليابانيين كويسين، لكن لكي يستوعبون الطاقة التي لدي لم تكن كبيرة، كما أن أوروبا في المجال البيولوجي أكثر تقدما».

وأوضح أنه بقى في سويسرا لمدة شهرين للتعلم، قائلا: «خلال الشهرين نشرنا بحث، ثم حصلت على الدكتوراه لمدة عامين فقط بدلا من 4».