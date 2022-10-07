خدع العدو.. أحد أبطال أكتوبر يحكي عن عملية فدائية لتوصيل 5 سيارات ذخيرة للجبهة

كشف العقيد حلمي زكي محمد، كواليس المهمة التي تكلف بها في منطقة الدفرسوار أثناء حرب أكتوبر المجيدة، لافتًا إلى أنه وزملاءه كانوا يتمنون رؤية الأرض المصرية في الضفة الشرقية للقناة، رغم أنه شاهدها مرة من قبل خلف خطوط العدو في عملية عسكرية للجيش عام 1970.

وأوضح «حلمي» خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن الموجات الأولى في حرب أكتوبر عبرت قناة السويس الذي يعتبر أصعب مانع طبيعي في العالم، لافتًا إلى أن القوات فقدت 70% من ذخيرتها وأنه تكلف في اليوم التالي بجلب 5 سيارات ذخيرة للقوات على جبهة القتال.

عبر القناة عن طريق الكباري

وأشار إلى أنه جهز 5 سيارات نقل ذخيرة ووضع دانات في السيارة الجيب التي كان يركبها، لافتًا إلى أنه عبر القناة عن طريق الكباري بأريحية شديدة حيث لم تتجرأ الطائرات الإسرائيلية من الاقتراب ناحية الكباري بسبب حائط دفاع الصواريخ.

وأوضح أنه أثناء نقل الذخيرة قرر القيام بعملية خطيرة حيث استترت العربات في مكان آمن ولم يتمكن من الوصول لكتيبته ويحتاج لخداع العدو الذي كان لديه تليسكوبات ومدافع ورشاشات كبيرة وأنه ركب السيارة الجيب واتجه ناحية النقطة الإسرائيلية وذهب نحوها بسرعة حتى تتمكن عربات الذخيرة من التوجه للكتيبة حيث ستتعرض سيارته للانفجار وينشغل بها العدو وسيخرج منها دخان كثيف وتتمكن باقي القوات من الانتقال بسيارات الذخيرة.

إيصال عربات الذخيرة للكتيبة

وأكد أن السائق رفض أن يتركه في هذه العملية الفدائية، ورافقه خلالها أيضًا الضابط الإداري والذي تعرض لإصابة وتم إخلاؤه، مشيرًا إلى أنهم تمكنوا من إيصال عربات الذخيرة للكتيبة التي شاركت في حرب أكتوبر المجيدة.