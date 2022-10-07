ضبط 29 قضية مخدرات و14 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 7543 حكمًا قضائيًا

في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

نظم قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

نتائج الحملة الأمنية

وأسفرت جهود الحملة الأمنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها، ضبط 29 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 33 متهمًا لعدد 11منهم معلومات جنائية، وتم تنفيذ 7543 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 14 قطعة سلاح ناري وأبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات.