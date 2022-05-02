المترو: شرطة نسائية بالمحطات لمواجهة الظواهر السلبية خلال عيد الفطر

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، انتظام حركة مسير القطارات في أول أيام عيد الفطر 2022، دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، علاوة على إلزام جميع المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من كورونا.

شرطة نسائية في محطات مترو الأنفاق لمواجهة الظواهر السلبية

وقال «عبدالهادي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الشرطة النسائية متواجدة منذ صباح اليوم، داخل جميع محطات مترو الأنفاق، لمواجهة الظواهر السلبية السلوكية إن حدثت والتصدي لها، خلال رحلات عيد الفطر 2022، لافتا إلى أنَّ هناك تعليمات مشددة لجميع العاملين المتعاملين مع الجمهور، بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

20 وحدة إسعافية بالمحطات لعلاج الحالات المرضية في عيد الفطر

وأكد «عبدالهادي»، تجهيز 20 وحدة إسعافية بجميع محطات مترو الأنفاق، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانا، خلال رحلات عيد الفطر 2022، مشيرا إلى أن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، شدد على عدم خروج أى قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من حالته الفنية، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب وحركة مسير القطارات.

إجراءات صارمة لمواجهة كورونا

ونوها «عبدالهادي»، إلى أن الشركة قامت بتنفيذ إجراءات صارمة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات، مؤكدا على فرض غرامة قدرها 50 جنيها على أي راكب يخالف تعليمات المترو لعدم ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات والقطارات، موضحا أن العمل في المترو خلال عيد الفطر 2022، يبدأ الساعة 5.15 صباحا وحتى الثانية بعد منتصف الليل.