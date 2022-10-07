«السياحة»: تخصيص 40 تأشيرة عمرة لكل شركة خلال شهر أكتوبر

قال حمزة عنبي عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية إن وزارة السياحة والآثار خصصت لكل شركة منظمة لرحلات العمرة لهذا العام عدد 40 تأشيرة عمرة كحد أقصي يتم تنظيمها خلال شهر أكتوبر الجاري وذلك لحين صدور آلية تشغيل موسم العمرة للموسم الحالي، لافتا إلى أن التأشيرات المخصصة لكل شركة يتم تنظيمها عبر رحلة واحدة فقط خلال الشهر الجاري.

إقبال المواطنين على السفر للعمرة حاليا مرتفع

وأضاف لـ «الوطن»، أن شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام وعددها نحو 1925 شركة بدأت منذ الأربعاء الماضي في تسيير رحلات العمرة لهذا العام مشيرا إلى أن إقبال المواطنين على التقدم للسفر للعمرة خلال الشهر الجاري مرتفعة للغاية.

المواطنين اختاروا البرامج الاقتصادية للعمرة

وأوضح أن غالبية المواطنين الذين تقدموا لأداء العمرة حتى الآن واختاروا البرامج الاقتصادية منوها إلى أن متوسط أسعار البرنامج الاقتصادي الذي يبلغ مدته 15 يوم يتراوح ما بين 25 إلى 30 ألف جنيه فيما تبدأ أسعار برامج ال 4 نجوم من 35 ألف جنيه بينما تبدأ أسعار برامج ال 5 نجوم من فوق ال 40 ألف جنيه.

وأشار إلى ان كافة تأشيرات العمرة يتم تنظيمها عبر البوابة المصرية للعمرة مشددا على أنه لن يسمح لأي مواطن السفر لأداء العمرة دون حصوله على باركود البوابة المصرية للعمرة موضحا ان رحلات العمرة التي تم تسييرها حتى الآن لم تشهد اية مشكلات.

وأشار إلى أنه وللمرة الأولى في موسم العمرة قامت غرفة شركات السياحة بتسليم كل شركة منظمة لبرامج العمرة قبل انطلاق رحلتها ساعة ذكية لكل معتمر شريطة حصوله على باركود البوابة المصرية للعمرة مشيرا إلى أن الساعة الذكية التي ستكون بحوزة المعتمر تتضمن كافة تفاصيل برنامج الرحلة، فضلا عن الحالة الصحية للمعتمر، مع وجود خط اتصال مباشر مع الوكيل السعودي في حال حدوث أي أزمة للمعتمر خلال تواجده بالسعودية.