«لو عايز تشتري عربية».. 4 بنوك تتيح قروضا للسيارات

كشفت مصادر مصرفية، عن منح البنوك قروضا لعملائها لشراء السيارات الجديدة والمستعملة، بنسبة تمويل تصل إلى نحو 90%، من سعر السيارة، وبشروط ميسرة وضمانات بسيطة.

قرض السيارة من البنك الأهلي

وبحسب المصادر، فإن البنك الأهلي المصري، يتيح لعملائه إمكانية الحصول على قرض سيارة بضمان شهادات الادخار 14%، والتى تم الإعلان عنها مؤخرا، مشيرة إلى أن الفائدة لن تزيد عن 2% عن سعر الشهادة أو الوديعة، حيث ستصل نسبة الفائدة على قرض السيارة حوالي 16%، وقالت المصادر، إن مدة التمويل تصل إلى 120 شهرا، ومصاريف إدارية حوالي 1% من إجمالي قيمة القرض تخصم مرة واحدة.

قرض السيارة بنك القاهرة

ووفقا لما قالته المصادر فإن بنك القاهرة يتيح لعملائه قرض الحصول على السيارة بقيمة تصل لنحو نصف مليون جنيه بحد أقصى، وفترة سداد تصل لحوالي 60 شهرا، وتصل نسبة التمويل حوالي 60% من إجمالي قيمة السيارة، وبمصاريف إدارية حوالي 2.5%، بشرط ألا يقل سن المتقدم للحصول على قرض السيارة عن الـ 21 سنة، ولا يزيد عن الـ 65 سنة عند آخر قسط ودخل شهر لا يقل عن 1500 جنيه.

قرض السيارة من بنك QNB

وأشارت المصادر إلى أن بنك QNB يمنح عملاءه فرضا لشراء السيارة بقيمة تصل إلى 750 ألف جنيه، ومدة سداد حوالي 5 سنوات، بفائد: 19% إلى 22% متناقصة حسب حالة العميل، حيث تصل نسبة التمويل 75% من قيمة السيارة المستعملة أو 70% للسيارة الكهربائية، بشرط إلا يقل سن العميل عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة.

قرض السيارة من بنك مصر

وتابعت المصادر لـ«الوطن»، أن بنك مصر يمنح عملاءه فرصة الحصول على قرض سيارة بضمان شهادة الادخار والاوعية الادخارية المختلفة، بزيادة 2% فوق نسبة الفائدة المقدمة على الوعاء الادخاري، حيث تتراوح نسبة التمويل بين 75% إلى 90% من إجمالي قيمة الوديعة، ومدة التمويل حوالي 12 شهرا إلى 120 شهرا كحد أقصى، حيث تصل نسبة المصاريف الإدارية حوالي 1% من إجمالي قيمة القرض.