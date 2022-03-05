شروط وموعد التقديم لوظائف جهاز الشباب بالجيزة.. مرتبات تبدأ من 4 آلاف

ينظم جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، الثلاثاء، ملتقى توظيف، بحضور مسئول الموارد البشرية بأحد شركات الاتصالات الخاصة.

ملتقي توظيف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة

وكشف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، عبر الصفحة الرسمية للمحافظة على «فيس بوك» عن نوعية وتخصصات الوظائف المتاحة لملتقى التوظيف المقرر انعقاده الثلاثاء المقبل، وهي:

- خدمة عملاء

- دعم فني

المؤهلات والأقسام للتعيين بوظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب

كما حدد جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، المؤهلات والأقسام المطلوبة للتعيين بوظائف «خدمة العملاء- الدعم الفني»، وهي كالآتي:

- الحصول على مؤهلات عليا «كليات حكومية - كليات خاصة - معاهد 4 سنوات» لجميع التخصصات والأقسام النظرية والعملية.

الشروط والمميزات التي توفرها الشركة للمتقدمين

وكشف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، عن الشروط والمميزات التي توفرها الشركة للمتقدمين للتعيين بوظائف «خدمة العملاء- الدعم الفني» وهي كالآتي:

- لا يشترط الخبرة

- حد أقصى للسن 31 عاما فقط، ولا يوجد استثناء.

- يجب توافر شهادة المؤهل أو بيان النجاح.

- يجب توفير إثبات تجنيد للشباب فقط.

- مرتبات ثابتة تبدأ من 4 آلاف جنيه.

- العمل 8 ساعات يوميا إضافة إلى 45 دقيقة «بريك».

- 5 أيام عمل أسبوعيا ويومان إجازة متغيرين.

- يجب ألا يقل مستوى اللغة الإنجليزية عن جيد «تحدث وقراءة ونطق».

- مكان العمل في مدينة نصر.

- في حالة عدم الخبرة يتم التدريب والتأهيل عن طريق «كونكت أكاديمي للتدريب والتأهيل».

مكان وموعد التقديم لوظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة

وأشار جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، إلى أنه على الراغبين في التقدم للوظائف المعلن عنها، التوجه إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، بالعنوان «300 ميدان الجيزة بعمارة النبراوي بالدور الثاني»، من الساعة 10 صباحا حتى 2 ظهرا.