سقوط الأمطار غدا في دمياط.. كل ما تريد معرفته عن أماكن ومواعيد هطولها

رجعت الشتوية، بهذه الكلمة رحب أهالي عدد من المحافظات الساحلية، بسقوط الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة وكثافة السحب، والذي سيستمر خلال الفترة المُقبلة بحسب توقعات الأرصاد الجوية، وسط توقعات بسقوط الأمطار في محافظات الإسكندرية ومطروح وغيرها من المحافظات، فيما تساءل العشرات حول احتمالية سقوط الأمطار غداً في دمياط، أو حتى خلال الأيام القليلة المُقبلة.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن» كل ما تريد معرفته عن احتمال سقوط الأمطار غدا في دمياط، فضلاً عن حالة الطقس في دمياط، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

حالة الطقس في دمياط

ووفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإنّ سقوط الأمطار غداً في دمياط احتمال ضعيف جداً، حيث تبلغ درجة الحرارة العظمى 28 بينما الصغرى 21، فيما يسود طقس مشمس جزئياً بينما تحتضن السماء السحب والشمس في آن واحد، ليسود طقساً دافئ نهاراً لطيف ليلاً، حيث تبلغ نسبة الغطاء السحابي 31%، وهو ما يجعل هناك إقبال من الكثيرين على قضاء الإجازة في منطقة رأس البر السياحية بمحافظة دمياط.

احتمال سقوط الأمطار غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أنّ احتمالية سقوط الأمطار غداً في دمياط تبلغ 3% فقط، بينما تبلغ درجة التكثف 15 درجة، بعكس الإسكندرية التي ارتفعت توقعات سقوط الأمطار فيها إلى 40%.

الطقس والقمر بدمياط غدا

وبحسب توقعات الأرصاد الجوية، فإنّه لا توجد احتمالية هبوب أية عواصف رعدية، حيث تبلغ سرعة الرياح 17 كيلو متر في الساعة بينما تتخذ إتجاهاً شمالي غربي، فيما تبلغ سرعة هبات الرياح 45 كيلو متر.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الأقمار الصناعية أشارت إلى تكاثر سحب متوسطة منخفضة على عدة مناطق في السواحل الشمالية الغربية، موضحةً أنّ هناك احتمالية سقوط أمطار خفيفة بصورة متقطعة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري، خلال الساعات القليلة المقبلة.

توقعات سقوط الأمطار بالإسكندرية

ومن المتوقع أن تتساقط بعض الأمطار الخفيفة على محافظة الإسكندرية مع طلوع فجر السبت، وتستمر على مدار اليوم وحتى منتصف الليل، خصوصاً في إتجاه الساحل الشمالي، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فيما رفعت المحافظة درجة الاستعدادات القصوى تحسباً لوقوع أية طوارئ بسبب الأمطار.