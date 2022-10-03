درجات الحرارة اليوم الاثنين 3-10-2022.. بدء انكسار موجه الحر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان رسمي اليوم، عن درجات الحرارة اليوم المتوقعة وحالة الطقس، حيث تنخفض درجات الحرارة اليوم ما بين 2 – 4 درجات الحرارة، حيث تنكسر موجه الحر التي تشهدها البلاد.

حالة الطقس اليوم

ويتوقع خبراء الأرصاد أن حالة الطقس يكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، بينما على جنوب الصعيد وجنوب سيناء يكون طقس شديد الحرارة.

بينما خلال ساعات الليل يكون الطقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضاف خبراء الأرصاد أن البلاد تشهد نشاط للرياح على بعض المناطق ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

درجات الحرارة اليوم

وأوضح خبراء الأرصاد درجات الحرارة اليوم على جميع المناطق والمدن في محافظات الجمهورية والتي جاءت كالتالي:

القاهرة 33 - 24

العاصمة الإدارية 33 - 24

6 أكتوبر 34 - 23

بنها 33 - 23

دمنهور 33 - 23

كفر الشيخ 33 - 23

المنصورة 33 - 23

دمياط 28 - 23

بورسعيد 29 - 24

الإسماعيلية 34 - 23

السويس 34 - 23

الزقازيق 33 - 23

شبين الكوم 33 - 23

طنطا 35 - 23

شلاتين 29 - 26

الإسكندرية 29 - 23

العلمين الجديدة 34 - 23

وادي النطرون 28 - 23

مطروح 29- 23

السلوم 30- 23

سيوة 29 - 25

العريش 29 - 23

رفح 34 - 23

الطور 31 - 25

كاترين 34 - 18

رأس سدر 35 - 24

نخل 33 - 17

طابا 34 - 24

نويبع 35 - 26

حلايب 31 - 28

شرم الشيخ 36- 28

الغردقة 35 - 27

مرسى علم 35-26

الفيوم 34 - 23

بني سويف 33 - 23

المنيا 35 - 23

أسيوط 35 - 23

سوهاج 36- 24

قنا 38- 25

الأقصر 39- 25

أسوان 39- 26

الوادي الجديد 38- 26

أبو سمبل 38- 26

أبو رماد 33 - 27

رأس حدربة 33 - 26.