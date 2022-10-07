هيئة الأرصاد: احذروا.. انخفاض جديد في درجات الحرارة اليوم

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد اليوم انخفاضا جديدًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية حتى محافظات جنوب الصعيد، والأجواء خلال فترات النهار ستتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا سيعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، بالمناطق الشمالية.

أجواء خريفية مائلة للحرارة

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي: «هذه السحب ستحجب جزءً من أشعة الشمس وستجعلنا نشعر بالأجواء الخريفية المائلة للحرارة على السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى».

وتابعت: «أجواء حارة على شمال الصعيد وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد رغم انخفاض درجات الحرارة خلال فترات النهار، وتنشط الرياح في ساعات المساء والساعات الأولى من الليل وتتراوح سرعتها ما بين 30 و40 كم في الساعة على مناطق متفرقة من الجمهورية».

نشاط للرياح

وأردفت: «نشاط الرياح سيساعدنا على مزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة والأجواء في فترات الليل ستشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة وفارق كبير بين درجات الحرارة في النهار والليل يصل إلى 10 درجات، والأجواء لطيفة على أغلب المناطق الشمالية في فترات الليل ومعتدلة على المناطق الجنوبية».