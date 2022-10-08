تعرف على الموعد النهائي لتنسيق الجامعات 2022 والدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في مكتب التنسيق الرئيسي للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي وذلك عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، الموعد النهائي لغلق باب تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2022 المتخلفين عن المراحل الماضية والمستنفدين، وكذلك المتخلفين عن مراحل تقليل الاغتراب، إضافة إلى الكشف عن الموعد النهائي لتنسيق طلاب الدبلومات الفنية 2022.

موعد نهاية تنسيق الثانوية العامة 2022 بالجامعات

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنَّ الساعة 3 عصر اليوم سيتمّ غلق باب تقليل الاغتراب لـ تنسيق طلاب الثانوية العامة 2022 وذلك بعد أن أتاحت الوزارة التسجيل مرة أخرى لغير المستفيدين من المراحل السابقة وذلك وفقاً للحدود الدنيا التي أقرّها المجلس والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، مشيرة إلى أنَّه بالنسبة للمتخلفين والمستنفدين سيتمّ غلق باب التسجيل للرغبات خلال الساعات المقبلة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 بالجامعات الحكومية

وعن تنسيق الدبلومات الفنية 2022، أوضحت وزارة التعليم العالي أنَّه سيتمّ غلق باب التسجيل للمستفدين والمتخلفين من المراحل السابقة خلال الساعات القليلة المقبلة، موضحاً أنَّه سيتمّ غلق باب التسجيل لتقليل الاغتراب الساعة الـ3 عصراً مساء اليوم على أن تعلن نتيجتها خلال 48 ساعة من غلق باب التسجيل.

غدا.. انتظام الدراسة في الجامعات

وفي السياق ذاته، أكّد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية انتظام العمل بالجامعات بدا غداً الأحد للأسبوع الثاني على التوالي من بدء الدراسة وذلك بعد انتهاء الإجازات الرسمية.

وشدد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ في تصريحات خاصة لـ«الوطن» على انتظام العمل غدًا الأحد وفقاً للخريطة الزمنية مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.