مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022 للعاملين بالدولة.. تبدأ بعد أسبوعين

أعلنت وزارة المالية في الكتاب الدوري الذي تصدره كل عدة أشهر، مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022 للعاملين بالدولة على مدار 5 أيام، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

وأضافت أنه خلال الـ 5 أيام سيتم صرف مرتبات للموظفين والعاملين بـ66 وزارة، وجهة وهيئة تابعة للجهاز الإداري للدولة، تبدأ بعد 16 يومًا أى الإثنين الموافق 24 أكتوبر الحالي وتنتهي الأحد الموافق لـ28 أكتوبر 2022.

66 وزارة وهيئة تصرف مرتباتها خلال أكتوبر الحالي

ولفتت الوزارة إلى بدء صرف مرتبات أكتوبر 2022 للعاملين بـ 33 وزارة وجهة تابعة للجهاز الإداري للدولة صباح الأحد الموافق 24 أكتوبر، وعقب ذلك تصرف مرتبات العاملين لـ33 وزارة والجهة الأخرى صباح اليوم التالي الإثنين الموافق 25 أكتوبر 2022، وجرى تحديد 3 أيام عقب يومي 24 و25 لصرف مرتبات العاملين بـ 66 وزارة، ممن لم يتمكنوا من الحصول على مرتبات أكتوبر 2022 في الأيام المحددة سلفاً.

مرتبات شهر أكتوبر

وتخصص «المالية»، 3 أيام أخرى لصرف مرتبات أكتوبر 2022، لكل العاملين والموظفين بالـ 66 وزارة وهيئة وجهة حكومية ممن لم يتمكنوا من صرف مرتباتهم في اليومين السابقين للعديد من الأسباب الخاصة به، ويتم ضخ مرتبات شهر سبتمبر الجاري في ماكينات الصراف الآلي في نفس المواعيد المقررة طبقا للكتاب الدوري.

وطالبت الوزارة جميع المسؤولين بكل الأجهزة والوزارات والهيئات الحكومية ضرورة إخطار كل العاملين لديهم بالمواعيد المحددة لصرف مرتبات أكتوبر، منعا للتكدس والزحام بمقرات الجهات أو على ماكينات الصراف الآلي في إطار الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الدولة لمكافحة تفشي جائحة كورونا.