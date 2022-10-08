آخر موعد لتلقي أعمال مسابقة الفنون التشكيلية حول «التغيرات المناخ».. غدا

تحت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة؛ يعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، عن استمرار تلقي الأعمال المقدمة للمشاركة في المسابقة التي تنظمها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالمجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتورة سهير عثمان، وذلك حتى التاسعة من مساء غدا الاحد الموافق 9 أكتوبر الحالي، وذلك بمناسبة اجازات أعياد أكتوبر والمولد النبوي الشريف.

وتتضمن المسابقة :

• فرع الفنون التشكيلية :

أولاً : موضوع المسابقة: "التغيرات المناخية ومدى مخاطر تأثيراتها على المناحى المختلفة"

• التغيرات المناخية والبيئة المحلية.

• التغيرات المناخية والتنمية المستدامة .

• التغيرات المناخية والأمن الغذائي .

• التغيرات المناخية و التوعية البيئية.

• التغيرات المناخية والسياحة البيئية .

• التغيرات المناخية والطاقة المتجددة .

• التغيرات المناخية و البيئة البحرية العالمية .

• التغيرات المناخية وكوكب الأرض.

ثانيًا: القيمة المالية للجوائز (30 ألف جنيه) موزعة على النحو التالي:

• جائزة التصوير الزيتى 10 آلاف جنيه

• جائزة الجرافيك 10 آلاف جنيه

• جائزة فنون النسجيات 10 آلاف جنيه

ثالثًا : شروط المسابقة :- يتم المشاركة بعمل أو عملين كحد أقصى مع الحرية الكاملة في استعمال الخامات، على ألا تزيد المساحة للأعمال المسطحة عن ( 100 * 140سم ) .

• فرع العمارة :أولاً : موضوع المسابقة : "العمارة وتحديات تغيُّر المناخ" والذي يتضمّن أربعة مجالات متنوعة وثيقة الصلة بالمجال المعماري والعمراني والاعتبارات البيئية وتحديات تغيُّر المناخ، وذلك على النحو التالي:

المجال الأول:

تقديم تصميم لمبني صديق للبيئة، يُراعي الاعتبارات البيئية للسياق المحيط بموقعه، ويستوفي أحد معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية بشكل إبداعي متطور.

علي أن تساهم هذه الفكرة التصميمية في مجال أو أكثر من مجالات الاستدامة المتعلقة بتعظيم الاستفادة من الموارد وزيادة معدلات إعادة التدوير وتقليل الانبعاثات الضارة.. إلخ .

المجال الثاني:

مُقترح تصميمي لتحديث وإعادة استخدام retrofitting & reuse مبنى تاريخي أو تراثي قائم، مع الوضع في الاعتبار الاستفادة من تعظيم القيم المرتبطة بالمبنى والالتزام بأصول وقواعد الحفاظ المعماري بالإضافة للقيم والاعتبارات البيئية والتفاعل مع المحيط. على أن يكون المبنى التاريخي أو التراثي مبنى قائم بإحدى المدن المصرية.

المجال الثالث:

تقديم عمل مكتوب (كتاب، أو مخطوط كتاب، أو فصل في كتاب، أو مقال)، على أن يتناول العمل إحدى القضايا البيئية المرتبطة بالعمارة والعمران.المجال الرابع:حملة توعوية أو مبادرة تساهم في نشر الوعي وتكون وثيقة الصلة بالمجال المعماري والعمراني والاعتبارات البيئية وتحديات تغيُّر المناخ.

ثانيًا: القيمة المالية للجوائز (30 ألف جنيه) موزعة على النحو التالي:تُمنَح جائزة واحدة لكل فرع من الفروع الأربعة بالقيم التالية:

• المجال الأول: تصميم مبنى، أو فكرة مشروع صديق للبيئة: (10 آلاف جنيه)

• المجال الثاني: مُقترح تصميمي لتحديث وإعادة استخدام مبنى تاريخي أو تراثي قائم: (10 آلاف جنيه)

• المجال الثالث: تقديم عمل مكتوب: (5 آلاف جنيه)

• المجال الرابع: حملة توعوية أو مبادرة: (5 آلاف جنيه)ثالثًا: شروط المسابقة:

• يشترط في المتقدم أن يكون من مواطني جمهورية مصر العربية.

• أن يكون المتقدم هو صاحب العمل مع تقديم إقرار بذلك.

• أن يكون العمل المقدم ذا قيمة علمية وفنية متميزة تظهر به الدقة والأصالة، وأن يضيف للواقع المعماري والعمراني شيئا جديدا ينفع الوطن خاصة والإنسانية عامة.

• أن يكون العمل حديثا، تم إنجازه في الفترة من 2017 حتى 2022.

ويتحتم على المتقدم مراعاة الاشتراطات التالية للتقديم:

للمجالين الأول والثاني :تُقدَّم الفكرة التصميمية ورسومات المشروع، والبيانات والتفاصيل التقنية والنص المصاحب لشرح الفكرة باللغة العربية أو الانجليزية والرسومات ثلاثية الأبعاد على عدد 2 لوحة A1 (594 x 841 mm).

للمجال الثالث : يتم تقديم ثلاثة نسخ ورقية من العمل/ المخطوطة مع بيان دار النشر أو المجلة العلمية (إن وُجد).

للمجال الرابع :يتم تقديم فكرة المبادرة وانجازاتها على الأرض باستخدام النصوص والرسومات والصور على لوحة واحدة A1 594 x 841 mm).

• تسلم الأعمال المقدمة لإدارة المسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة – ساحة دار الأوبرا المصرية: (أ. ماجدة رفاعي).