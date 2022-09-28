ضبط 229 طربة حشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية في الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية في الإسماعيلية، من ضبط شخص تخصص في الاتجار في مخدر الحشيش متخذاً من دائرة مركز شرطة القصاصين مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عنصر إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة

البداية مع رصد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وإعادة تدوير مخدر الحشيش وترويجه على عملائه.

ضبط العنصر الإجرامي

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني – الأمن العام» وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة القصاصين وبحوزته «229 طربة لمخدر الحشيش وزنت 23 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين – بندقية آلية – طبنجة – عدد 2 خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 إسطمبة خشبية – مفرمة – ميزان حساس – مبلغ مالي – هاتف محمول».

وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي «1٫600٫000 مليون جنيه»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.