وضع طفل تحت الملاحظة الطبية بعد إصابته في انفجار أسطوانة بالعريش

كشفت مصادر طبية بمستشفى العريش العام أنه يجري وضع طفل أصيب بانفجار أنبوبة أسطوانة غاز تحت الملاحظة المكثفة، وذلك بعد إصاباته بجروح بأنحاء متفرقة بجسده مساء أمس.

وأضافت المصادر الطبية لـ«الوطن» أنه تم التعامل مع الطفل فور وصوله إلى المستشفى وتمت مراجعة حالته والحروق التي أصيب بها، التي وصفت من الدرجة الأولى والثانية بنسبة 50%.

وأشارت إلى أن سيارة إسعاف نقلت الطفل ويدعى «فارس ي ج» 10 سنوات، من سكان قرية المزرعة القريبة من حي العبور جنوب مدينة العريش، وتم تقديم الإسعافات الأولية للطفل وتعتبر حالته مستقرة، وغير خطيرة، وجار تقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة له.

مديرية أمن شمال سيناء تتلقى إخطارا بالواقعة

وكانت مديرية أمن شمال سيناء قد تلقت إخطارا من هيئة الإسعاف، ومستشفى العريش العام بوصول طفل مصابا بحروق بعدة أنحاء بجسده، وذلك نتيجة انفجار إسطوانة غاز في أحد المنازل جنوب مدينة العريش، وقد تم نقله الى قسم الطواري والإسعافات العاجلة بقسم الاستقبال بمستشفى العريش العام.

وقامت قوات الشرطة بالتحقيق في الواقعة لمعرفة أسباب الانفجار، وكتابة المحضر الرسمي، بعد استجواب الطفل وأقاربه من الذين كانوا شهود الواقعة، ونقلوه بسيارة الإسعاف إلى مستشفى العريش العام.

اصطدام سيارتين بمدخل الشيخ زويد الغربي

من جهة أخرى اصطدمت سيارة نصف نقل بسيارة ملاكي بمنطقة المزلقات غرب الشيخ زويد، أدى هذا إلى تكسير الواجهة الأمامية للسيارة الملاكي والجانب الأيمن للسيارة النصف نقل، وذلك دون حدوث إصابات بشرية

وباشر قسم الشيخ زويد التحقيق في الواقعة لمعرفة أسباب الحادثة وكتابة المحضر الرسمي.