تخفيف ضغوط المياه عن مدينة ناصر وتوابعها ببني سويف بسبب أعمال الصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، عن تخفيف ضغوط المياه عن مدينة ناصر وتوابعها، ابتداء من اليوم الأحد، وذلك لوجود أعمال تطهير بمروقات محطة مياه أشمنت بمركز ناصر شمال المحافظة، ولمدة 5 أيام، مع إمكانية توفير الشركة لسيارات مياه نقية حال الحاجة إليها بالمناطق المتضررة.

تخفيف ضغوط المياه عن مدينة ناصر

وأشارت شركة مياه بني سويف خلال بيان لها، عن أن أعمال التطهير تبدأ من اليوم الأحد الموافق 9/ 10 وحتى الجمعة القادم الموافق 14/ 10، لمدة 5 أيام، وذلك لإجراء أعمال التطهير بمروقات محطة اشمنت المغذية لمدينة ناصر وتوابعها.

مياه بني سويف تعتذر للمواطنين عن فترة ضعف المياه

وأكدت الشركة في بيانها، على إعتذارها للمواطنين عن فترة ضعف المياه نظرا لأعمال تطهير تستهدف رفع كفاءة الخدمة واستمرار انتظامها بالشكل المطلوب، حيث أهابت المواطنين والمصالح الحكومية والمخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المُشار إليها، على أن توفر الشركة سيارات مياه نقية صالحة للشرب يتم الدفع بها عند الحاجة إليها.

عودة مياه الشرب لـ 5 قرى في مركز إهناسيا عقب إجراء الصيانة اللأزمة

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، قد قطعت مياه عن 5 قرى بمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف، امس السبت، وذلك لإجراء أعمال الصيانة اللازمة، وقررت الشركة تغطية المناطق المتضررة من انقطاع المياه بسيارات مياه نقية عند الحاجة إليها، حتى تم الإنتهاء من أعمال الصيانة وعودة المياه إلى المناطق المتضررة مرة أخرى