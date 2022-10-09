إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق ههيا بالشرقية

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، اليوم الأحد، على طريق ههيا بمدخل الشبراوين بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى مستشفى ههيا المركزي لتلقي الإسعافات الطبية، وجرى تحرير المحضر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إخطار بانقلاب سيارة

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بإصابة 8 أشخاص على طريق ههيا بسبب انقلاب سيارة ميكروباص، وأخطرت مستشفى ههيا المركزي بوصول الأشخاص المصابين في الحادث ويتلقون العلاج.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة ههيا إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص في نطاق مدينة ههيا بمدخل الشبراوي، ما أدى لإصابة 8 أشخاص بإصابات وجروح بالجسد.

نقل المصابين للمستشفى

يذكر أنه فور إبلاغ شرطة النجدة أبلغت الجهات المختصة على الفور، فيما دفعت هيئة الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر محضر بالحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور أمام المركبات والمارة.