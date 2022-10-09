«يعاني من اضطرابات نفسية».. ضبط «طالب طب» حاول سرقة سيدة بالشيخ زايد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي نائب مدير المباحث، من ضبط لص بالحي الثامن التابع لمنطقة الشيخ زايد.

تلقى قسم أول زايد، بلاغا من إحدى السيدات، يفيد بمحاولة أحد الأشخاص سرقتها وتهديدها بإشهار زجاج مكسور في وجهها، وذلك خلال جلوسها في السيارة الخاصة بها منتظرة إحدى صديقاتها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة وتبين صحتها.

أقوال شهود العيان

وبإجراء التحريات، تبين أن المتهم يدرس في كلية طب بشري، يبلغ من العمر 34 عاما، أشهر زجاجا مكسورا في وجه السيدة صاحبة الـ33 عاما، وحال صراخها تجمع حوله الأهالي وأمكن ضبطه على الفور، وبسؤال شهود العيان أقروا بما ورد في التحريات والفحص.

اعتراف المتهم بالواقعة

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه للواقعة، لمروره باضطرابات نفسية، وبالتواصل مع أهله تبين وجود تقارير طبية تثبت أن المتهم مصاب باضطرابات ثنائي القطب منذ 11 عاما، كما أنه يعاني من أوهام الاضطهاد ونوبات الفعال وعدواني لفظي وجسدي.

العقوبة المتوقعة للمتهم

ومن جانبه، أوضح المحامي محمد ثابت، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن واقعة السرقة جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، أما في حالة المريض العقلي، فإن المشرع يجعل المرجع في تحدي العقوبة هو تقرير الصحة النفسية بعد إخضاع المتهم أو إيداعه بإحدى المصحات النفسية لفترة من الزمن، حتى لا يدّعي كل صاحب جرم مرضه نفسيًا أيًا كان نوع المرض، لذلك يجرى إيداعه في إحدى دور الرعاية النفسية لمدة 45 يومًا على الأقل، لتحديد مدى صحة قواه النفسية والعقلية.