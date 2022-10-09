الممثل الهندي أنيل كابور يعلن زيارته للأقصر بعد الأهرامات

نشر الفنان الهندي أنيل كابور، صور رفقة زوجته، وهو يزور مدينة الأقصر، بعد ساعات قليلة من زيارته للأهرامات، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

أنيل كابور يزور الأقصر

وعلق أنيل كابورعلى صوره رفقة زوجته، قائلًا: «الحب، جرعة مزدوجة من القهوة، الكاميرا، أكشن».

أنيل كابور يعلن زيارته لمصر

وكان الفنان الهندي أنيل كابور، كشف عن زيارته لمصر، عن طريق نشره نشر مجموعة صور، عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، جمعته وزوجته من أمام الأهرامات، وعلق قائلًا: «يدًا بيد نصنع الذكريات في كل مكان نذهب إليه».

نجاح أنيل كابور في فيلم Jug Jugg Jeeyo

حقق الفنان أنيل كابور، نجاح كبير من خلال فيلمه «Jug Jugg Jeeyo»، التي كانت تدور أحداثه في إطار عائلي كوميدي، يتناول العمل قصة عائلة والقيم والتطلعات الخاصة بها، من خلال مجموعة من التحديات والمصالحات الغير متوقعة في قلب منطقة باتيالا.