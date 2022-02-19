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تفاصيل وفاة الممثل الهندي راجيش نجم ولاية كانادا.. وأبرز المعلومات

كتب:

شيماء رستم
10:54 م | السبت 19 فبراير 2022
راجيش

راجيش

توفي الممثل الكانادي الهندي المخضرم راجيش «Senior Kannada Rajesh»، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 82 عاما، بعد نحو 10 أيام منذ إعلان وفاته إكلينيكا في 9 فبراير الجاري، ووضعه تحت جهاز التنفس الصناعي، تعرف على تفاصيل وفاته و أبرز المعلومات عنه، في السطور التالية.

وفاة راجيش إكلينيكا

أعلنت عائلة راجيش، منذ عدة أيام، أن حالته مازالت حرجة، وفقا لموقع «هندوستان تايمز»، وجرى نقله إلى مستشفى خاص في بنغالورو، وكان في حالة حرجة، وصرح طاقم الأطباء لعائلته بأنه متوف إكلينيكا، منذ 9 فبراير الجاري.

كان ممثل ولاية بنغالور بالكاندا، راجيش، يعاني من مشاكل في التنفس وأمراض مرتبطة بالعمر، وفقًا للتقارير، وجرى وضعه على جهاز التنفس الصناعي في وحدة العناية المركزة، ومن ثم فقد الوعي كليا.

معلومات عن الممثل الهندي راجيش

ولد راجيش في 15 أبريل 1935 في بنغالورو، وكان اسمه الحقيقي موني تشودابا. بدأ شغفه بالتمثيل في سن صغيرة، وانضم إلى فرقة مسرحية دون إبلاغ والديه، وكان اسمه المسرحي فيديا ساجار، وقام بتشكيل فرقته المسرحية الخاصة به التي تسمى «Shakti Nataka Mandali»، وقدم مسرحيات نيروديوجيا بالو، وبادافانا بالو، وفيشا ساربا، وناندا ديبا، وتشاندرودايا، وكيتور راني تشيناما.

وفي عام 1968، عُرف باسم راجيش، وخاض تجربة الغناء، ولديه خمسة أطفال، تزوجت ابنته أشراني من الممثل الشهير أرجون سارجا.

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بقلم شيماء رستم

محررة صحفية بقسم الفن بجريدة الوطن، متخصصة بملف السينما و الدراما الهندية، أول صحفية تقوم بإجراء حوار مع نجوم الفن الهندي، بجانب الفن المصري و العربي.