سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

كشفت البنوك المصرية عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، اليوم، وسط اهتمام الكثير من المواطنين بأسعار العملات المختلفة لمعرفة الوضع الاقتصادي ومدى تأثير ذلك على الجنيه المصري.

وتستعرض «الوطن»، سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية الحكومية والخاصة اليوم وفقا للمواقع الإلكترونيى الرسمية للبنوك المصرية.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم

سجّل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 5.33 جنيه للشراء و5.35 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل الدرهم الإماراتي نحو 5.33 جنيه للشراء و5.35 جنيه للبيع، فيما سجّل الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية نحو 5.34 جنيه للشراء و5.36 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكل بنك.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس والمصرف المتحد

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس نحو 5.33 جنيه للشراء و5.36 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد نحو5.23 جنيه للشراء و5.36 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لكل بنك.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الكويت الوطني

كما سجل الدرهم الإماراتي في بنك الكويت الوطني نحو 5.18 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للبنك على موقعه الإلكتروني الرسمي.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قطر الوطني الأهلي نحو 5.32 جنيه للشراء و5.36 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الدراهم الإماراتي في بنك القاهرة 5.21 جنيه للبيع و5.24 جنيه للشراء، اليوم الإثنين 10 أكتوبر، وفق آخر تحديث للبنك على موقعه الإلكتروني الرسمي.