ضبط 5 كیلو حشیش بحوزة 3 أشخاص قبل ترويجها بالقاھرة

كثفت وزارة الداخلية حملاتها بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بمختلف المحافظات، وتمكنت إدارة تأمین الطرق والمنافذ بدائرة قسم شرطة بدر بمدیریة أمن القاھرة، من ضبط 3 أشخاص يقیمون بدائرة قسم شرطة المعصرة، حال استقلالهم سیارة وبحوزتهم مخدرات.

اعترافات المتهمين

وعثر بحوزة المتهمين على كمیة من مخدر الحشیش تزن 5٫600 كیلو جرام ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات، والهواتف المحمولة لتسھیل التواصل مع عملائهم والسیارة لسهولة التنقل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط عاطل تخصص في سرقة المساكن

من ناحية أخرى، أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمدیریة أمن القاھرة قیام عاطل له معلومات جنائیة مقیم بدائرة قسم شرطة الشرابیة بعرض ھواتف محمولة للبیع بثمن بخس لا یتناسب مع قیمتھا الحقیقیة.

تم ضبط المتهم عقب تقنين الإجراءات وبحوزته 5 هواتف محمولة وبمناقشته عن مصدر تلك المضبوطات اعترف بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في سرقة الھواتف المحمولة من داخل المساكن بأسلوب التسلق، كما أقر بارتكابه عدد 3 وقائع سرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة.