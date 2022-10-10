«التعليم العالي» طلاب الثانوية العامة من الكيانات التعليمية غير المرخصة

حذر السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي، والمشرف على قطاع التنسيق، طلاب الثانوية العامة ومايعادلها من شهادات، من الانسياق خلف مروجي الإعلانات الوهمية للمؤسسات التعليمية غير المعتمدة، والتي تدعي حصولها على الاعتماد من وزارة التعليم العالي، أو الجامعات التي تمنح منح شهادات ودرجات علمية غير معتمدة أو موثقة.

وأكد عطا في في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن «مكتب التنسيق الرئيسي هوالمنوط به إلحاق الطلاب بالجامعات والمعاهد، وفقاً للضوابط والقواعد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات»، وأضاف أن بيانات المؤسسات التعيلمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي متاحة عبر الموقع الرسمي للتنسيق، والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

مواجهة الكيانات التعليمية غير المرخصة

وأشار إلى أن لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة تواصل مهام عملها دون انقطاع، موضحا أن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شدد على ضرورة مواجهة عمل هذه الكيانات غير المرخصة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

إغلاق 300 كيان وهمي

وأكد رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي، أن لجنة الضبطية القضائية نجحت منذ تدشينها عام 2015، في مداهمة وإغلاق ما يقرب من 300 كيان وهمي، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.