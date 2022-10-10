خطوات استباقية لمواجهة سقوط الأمطار في الدقهلية.. محاكاة على الطبيعة

بدأت مراكز ومدن محافظة الدقهلية الاستعداد المبكر لمواجهة هطول الأمطار في موسم الشتاء، من خلال تنفيذ محاكاة على الطبيعية لمواجهة تجمعات المياه بالميادين والشوارع والمناطق الحيوية، وذلك في الوحدات المحلية لمركزي ميت غمر وبني عبيد.

وقال العميد عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، في بيان صحفي، إنه تم متابعة تنفيذ محاكاة وتجربة على الطبيعة لمجابهة احتمالات الطقس السيئ واحتمالية سقوط أمطار غزيرة، وذلك بمنطقة نفق العرشة وأسفل كوبري زفتي ميت غمر من خلال كافة الاجهزة والمعدات التابعة لرئاسة المركز بالتنسيق مع قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بميت غمر.

إزالة تجمعات مياه الأمطار

وأكدت الدكتور آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بني عبيد، متابعة التجهيز والإعداد لسيارات شفط المياه وتنفيذ أعمال تطهير بالوعات الأمطار، فضلا عن تنفيذ محاكاة على الطبيعة لمواجهة أخطار تجمعات المياه، خاصة مع احتمالية سقوط أمطار غزيرة، بالتنسيق والتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم امداد رئاسة المركز بسيارة شفط مياه مع اعداد وتجهيز أطقم العمال المختصة في هذا الشأن.

تشكيل غرفة عمليات لمتابعة موسم الأمطار

يذكر أن محافظة الدقهلية، أعلنت تشكيل غرفة عمليات دائمة بديوان المحافظة تضم كل الأجهزة التنفيذية المختصة لمتابعة الموقف أولا بأول خلال موسم الأمطار، علاوة على تكليف الإدارة العامة للأزمات والكوارث بإعداد دليل اتصال بكل الجهات وفرق العمل وخريطة بالمخاطر المحتملة والتقييم المستمر والمتابعة الجادة.