«الكهرباء»: تنفيذ 21 مشروعا قوميا بـ2,021 مليار جنيه جنوب القاهرة

كشف المهندس مدحت فوده، رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، مشاركة الشركة بدور فعال في المشروعات القومية بعدد 21 مشروعا، وبإجمالي 2,021 مليار جنيه، ممثلة في «المونوريل، والقطار الكهربائي السريع، وتطوير شارع الخمسين والقطامية وزهراء المعادي، وتوسعة الطريق الدائري، ومحور ياسر رزق، وتطوير بالمقطم شارع 9، وتطوير شارع صالح سالم من محور جيهان السادات حتى طريق القطامية ومحور السكة الحديد شارع الجزائر، ومحور حسب الله الكفراوي، وتطوير كورنيش المقطم، ومحور ترعة الزمر، ومحور عمرو بن العاص».

ومن بين المشروعات التي تشارك فيها الوزارة أيضا «تطوير الطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير، وتوسعات طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وتوسعات الطريق الموازي لمحور 26 يوليو، نقل المياه من المصدر الشرقي إلى مستقبل مصر، وتطوير الطرق المحيطة بمنطقة أبو رواش، وقاعدة غرب القاهرة، وتأهيل الترع، ونفق سيارات طريق الصعيد الحر، وتغطية مصرف ناهيا».

تطوير الخدمات الأساسية

وأضاف فوده، خلال اجتماعه مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة أداء الشركة للنهوض بتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين من المرافق المختلفة، وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية، أنّه جرى التأكيد على اتخاذ ما يلزم لتحسين كفاءة الشبكات الكهربائية بالقرى المستهدفة بمشروعات حياة كريمة، وتضم 2 من المراكز المستفيدة من المبادرة في نطاق عمل الشركة، وهما الصف – أطفيح ، وعدد القرى 43 قرية وعدد المشتركين 185801.

تأهيل الشبكة للعدادات الذكية والتحكمات الآلية

وقال فودة، إنّ قيمة ما تم استثماره من خلال الخطة الاستثمارية حتى 30/9/2022 نحو أكثر من 352 مليون جنيه في مشروعات الإحلال والتجديد والتوسعات، ومشروعات تأهيل الشبكة للعدادات الذكية والتحكمات الآلية، ومستهدف تركيب عدادات مسبقة الدفع خلال العام المالي 2022/2023، وتركيب 459 ألف عداد، جرى تركيب 114 ألف عداد حتى الآن بنسبة تنفيذ بلغت نحو 25%.

إجمالي محاضر سرقات التيار

وأوضح أنّ أعمال الضبطية القضائية وشرطة الكهرباء خلال الفترة من 1/7/2022 حتى 31/8/2022، أسفرت عن تحرير 28471 محضرا بقيمة نحو 35 مليون جنيه، وبلغ إجمالي محاضر سرقات التيار التي تم تحريرها من خلال شرطة الكهرباء نحو 103694 محضرا بقيمة تبلغ نحو 115 مليون جنيه.