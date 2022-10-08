متحدث «الكهرباء»: وضع الطاقة في مصر مستقر.. ومهتمون بتنويع مصادرها

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنّ وضع الطاقة في مصر مستقر، وهناك تحديات تواجهنا مثلما تواجه العالم كله، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية، شهدت اهتماما بتنويع مصادر الطاقة، وعدم الاعتماد على مصدر واحد، والطفرة الكبيرة التي تمت في مجال الكهرباء، مردوده ما تعيشه الدولة المصرية الآن، فهناك تلبية لكل احتياجات المواطنين.

وأضاف «حمزة» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج «التاسعة»، على القناة الأولى: «نحاول الاستفادة من الفرصة الاقتصادية الحالية على مستوى الغاز الطبيعي، حيث قللنا من استخدامه في الطاقة الكهربائية، ونحاول تصديره، حتى نستفيد من المقابل الأعلى في التصدير، من أجل جذب المزيد من مصادر العملة الصعبة».

الربط الكهربائي

تابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: «بالنسبة إلى الربط الكهربائي، فإن هناك مناقشات ومجهودات تتم للربط الكهربي مع أوروبا، وهناك الجزء الخاص بالطاقات المتجددة، خاصة أنها مصدر طبيعي، وتقليل الطلب على المصادر التقليدية للطاقة».

وأشار إلى أن هناك استعدادات كبيرة حول العالم للشهور المقبلة، من أجل توفير مصادر الطاقة في الشتاء، وذلك في البلدان الأوروبية، وهناك مباحثات للربط الكهربي على أكثر من مستوى بين مصر وأوروبا.

الوزارة تشجع استخدام مصادر الطاقة النظيفة

ولفت إلى أن الوزارة تشجع استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بدلا من المصادر التقليدية، خاصة الطاقة الشمسية من المصانع، أما المواطنين، فإن هناك إقبال للمواطنين الذين يعانون من زيادة تكلفة الفواتير، وهناك اتجاه للاستفادة من مصدر نظيف.