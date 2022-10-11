كوارث المناخ حول العالم.. أعاصير وفيضانات تقتل العشرات في دول بأمريكا اللاتينية

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث مرتبطة بالمناخ والتغير المناخي الذي يشهده العالم، وكان من أبرزها، مصرع 14 شخصا في السلفادور وهندوراس نتيجة «إعصار جوليا» الذي ضرب مساحات كبيرة من أمريكا الوسطى وجنوب المكسيك، فيما توفي 36 شخصا، نتيجة الفيضانات والانزلاقات الأرضية تعرض لها شمال فنزويلا.

ولقي 14 شخصا مصرعهم في السلفادور وهندوراس جراء «إعصار جوليا» الذي ضربت مساحات كبيرة من أمريكا الوسطى وجنوب المكسيك، وقال مسؤولون محليون في السلفادور، إن 9 أشخاص، بينهم 5 جنود، لقوا مصرعهم، فيما أجلي 830 شخصا على الأقل.

وفي وقت سابق، قامت سلطات السلفادور، بعمليات إجلاء وقائية في المناطق الشديدة الخطورة.وكانت السلطات في السلفادور، أعلنت في وقت سابق، حالة تأهب من الدرجة البرتقالية في جميع أنحاء البلاد، كما فعلت وحدات الإنقاذ.

و«إعصار جوليا» هو ثاني إعصار في الموسم الحالي يضرب أمريكا الوسطى بعد «بوني» في يوليو الماضي، على طول الحدود بين نيكاراجوا وكوستاريكا.

اختفاء رجلين في فيضان «نهر كاخابون» بالسلفادور

وفي وقت سابق، قال «مركزالأعاصير الوطني» الأمريكي، إن عين «إعصار جوليا» تغلغلت في جواتيمالا، متوقعا تبددها بحلول المساء، فيما أشارت «لجنة التنسيق للوقاية من الكوارث» بالسلفادرو، إلى اختفاء رجلين في فيضان «نهر كاخابون» في شمالي البلاد.

مصرع شخصين على الأقل جراء انهيار جدار في منزل شرقي سان سلفادور

من جانبها، قالت شرطة السلفادور، إلى مصرع شخصين اثنيين على الأقل جراء انهيار جدار في منزل في «جواتاخياوجوا» شرقي سان سلفادور، فيما توفى شخص آخر جراء سقوط شجرة على منزله في مدينة «كالوكو» جنوب غربي البلاد.

وسجلت السلطات البنمية، تساقط أمطار غزيرة رافقتها رياح قوية الحقت أضرارا بالطرقات ودمرت منازل وجسورا.

تواصل أعمال الإغاثة في «لاس تيخيرياس» المنكوبة

وفي فنزويلا، أعلنت السلطات، مصرع ما لا يقل عن 36 شخصا، وفقدان 56 آخرين جراء الفيضانات والانزلاقات الأرضية في شمالي البلاد، فيما تواصلت أعمال الإغاثة في منطقة «لاس تيخيرياس» المنكوبة بولاية أراجوا، حيث دمرت الفيضانات نحو 800 منزل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، زار الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أمس الاثنين منطقة «لاس تيخرياس»، لتفقد أعمال الإنقاذ.

#EnVideo Jefe de Estado, @NicolasMaduro reiteró el apoyo del Gobierno Bolivariano al pueblo de Las Tejerías, estado Aragua, "tenemos los refugios solidarios bien acondicionados. ¡Nadie se va a quedar abandonado, nadie quedará sin casa, nadie! Enfatizó#FuerzaPuebloLasTejerías pic.twitter.com/q64WLJN74Z — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) October 10, 2022

كوريا الجنوبية تسجل أول تساقط للثلوج على أجزاء من «جبل سيوراك» و«كوانجديوك»

وفي كوريا الجنوبية، سجلت وكالة «الأرصاد الجوية»، أول تساقط للثلوج في الموسم على أجزاء من «جبل سيوراك» و«كوانجديوك» شمال شرقي البلاد.

وأشارت وكالة «الأرصاد الجوية» الكورية الجنوبية، إلى مشاهدة تساقط الجليد على «جبل سيوراك» في حوالي الساعة الحادية عشر قبل ظهر أمس الاثنين، كما شوهد أول سقوط للثلج على «جبل كوانجديوك» في الصباح الباكر