حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 12-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يمتلك مولود برج الميزان، عقلا كبيرا يستطيع به أن يوازن الأمور ويديرها جيدا على مستوى حياته الشخصية والمهنية، كما يتميز بامتلاك أسلوباً مختلفا في التعامل مع الآخرين ويؤثر فيهم كثيرا فهو يعرف متى يتحدث ومتى يكون صامتا، وهو متحدث جيد كما أنه مستمع جيد أيضا يستمع بهدوء وصبر للآخرين ولوجهات نظرهم، ويناقشهم في الأمور المختلفة والقضايا التي يطرحونها، كما يكون ناجحا في الرد عليهم بلباقة، ويُمكنه الخروج بحلول منطقية وعادلة للمشاكل، وهو شخص قوي يعرف كيف يتصرف بدهاء وذكاء ويستطيع إلهام البعض بحماسته وحيويته، ويبتعد عن افتعال المشاكل والصراعات، ولا يسمح بالتأثير عليه وعلى قراراته أحياناً.

وفي السطور التالية، تقدم «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

يتواجد القمر في منزل المدخرات اليوم مما يجعل لديك فرصة لتنمية أموالك وزيادة مدخراتك وتحسين أحوالك، كما يكون اليوم جيدا أيضا حيث تتمتع بالثقة والحماس في كل خطوة تخطوها وتتقدم كثيرا اليوم، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني بالنسبة لمواليد برج الميزان.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

فينوس والشمس وعطارد في برجك اليوم مما يمدك بقدرة فائقة على الابهار والإغراء والفرص كبيرة للاحتفال مع الأحباب والأصحاب، بحسب عبير فؤاد.