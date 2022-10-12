حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 12-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يمتلك مواليد بُرج العقرب، مشاعر لا حدود لها يمنحوها لمن يحبون، ويحرصون على إيجاد سبل للتواصل مع شريك حياتهم بالعقل والنقاش والتفاهم في مختلف الأمور، فهم يمتلكون الكثير من الشغف في علاقاتهم العاطفية على الرغم من استقلاليتهم وحبهم للكتمان، ويقفون بجانب محبوبهم دائما في مختلف الظروف ويسعون لمُشاركة مشاعرهم مع أحبائِهم ومناقشتهم قبل اتخاذ القرارات، فضلا عن أن قلوبهم طيبة ومشاعرهم رقيقة.

وفي السطور التالية، تقدم «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

يتواجد القمر في مواجهة برجك اليوم مما يصيبك بالتشوف ويجعلك تقع في مشكلة عليك أن تحارب فيها ويجب أن تحمي نفسك وتنتبه لحقوقك، كما ينصحك الفلك بأن تكون متماسكا أمام الضغوط التي تتعرض لها، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

إذا كنت متزوجا، ينصحك الفلك بأن تكون هادئا وأن تحاول أن تكون متسامحا في تعاملك مع شريك حياتك وتكون مرنا كثيرا خاصة اليوم حتى لا تقع في العديد من المشاكل، بحسب عبير فؤاد.