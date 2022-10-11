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حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 11-10-2022 عاطفيا ومهنيا

كتب:

منى سعيد
12:03 ص | الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

يُعرف عن مولود برج العذراء الصراحة وعدم الخوف من النقد، فهو لا يخشى البقاء وحيدًا طالما يدافع عما يؤمن به ويقول رأيه دون مجاملات، لكنه على المستوى الشخصي يتحول لشخص يراعي مشاعر الآخرين دون أن يكون متعصبا.

وفي هذا السياق، ننشر فيما يلي، حظك اليوم في المجال العائلي والصحي والمهني والعملي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج العذراء في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن».

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج العذراء إن حظك اليوم في المجال المهني والعملي، اليوم يكون سعد لمواليد هذا البرج حيث أن تواجد القمر في منزل الحظ يجعلك اليوم سعيد، ويبشرك بالكثير من الأنشطة والمشاركات مع الزملاء المثمرة والتي تجد نتائج مبهرة وتنطلق في مجال عملك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

بينما على المستوى العائلي والصحي فأن حظك اليوم يكون، لا يختلف كثيرًا فأنت اليوم محظوظ على المستوى العائلي، حيث أن حالتك النشطة واليقظة تجعلك تحسن من علاقاتك مع الطرف الآخر، وتكون لديم القدرة على التأثير على المحيطين بك.

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بقلم منى سعيد