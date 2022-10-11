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حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 11-10-2022 عاطفيا ومهنيا

كتب:

منى سعيد
12:03 ص | الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
حظك اليوم برج الأسد

حظك اليوم برج الأسد

مولود برج الأسد من الشخصيات التي تعطي انطباع الثقة المفرطة بالنفس مما يجعلهم يتعرضون لكثير من المشاكل، خاصة أنهم لا يقبلون النقد، فهم يمتلكون الكبرياء الذي يجعلهم يرفضون الاعتراف بالخطأ أيا كان.

وفي هذا السياق، ننشر حظك اليوم في المجال العائلي والصحي والمهني والعملي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الأسد في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن».

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الأسد إن حظك اليوم في المجال المهني والعملي، إن اليوم لن يكون أفضل أوقات مواليد هذا البرج، فوجود القمر في وضع معاكس، يجعلهم يشعرون بالتشوش وعدم الاتزان، وتنصح أنه مهما كانت الضغوط حاول أن تعمل جاهدا لكي تتغلب عليها بدون أن تخسر أحد

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

بينما على المستوى العائلي والصحي فأن حظك اليوم يحذرك من القسوة أو التعامل بخشونة مع الطرف الأخر أو أفراد عائلتك بل سيكون عليك الابتعاد عن الخشونة والسيطرة على عدوانيتك.

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بقلم منى سعيد