سعر جرام الذهب اليوم الإثنين في محلات الصاغة وأسواق المال

تلقى أسعار الذهب دائمًا اهتمامًا كبيرًا من قبل الكثير من المواطنين، سواء العاملين في مجال الاقتصاد وبورصة المال، أم الراغبون في الزواج، إذ تأثر المعدن الأصفر عالميًا في الآونة الأخيرة بالأزمة الروسية الأوكرانية والتضخم الاقتصادي العالمي، لذا نرصد في التقرير التالي، أسعار الذهب محليا اليوم الإثنين في محلات الصاغة.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1.086 جنيهًا للبيع و1.092 جنيهًا للشراء، ووصل سعر أوقية الذهب إلى 1.686 دولارًا.

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-10-2022

ووفقا لمصدر مسؤول بشعبة الذهب، سجل عيار الذهب 24 نحو 1.241 جنيهًا للشراء، و1.248 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر عيار 22 للبيع 1.138 جنيهًا، و1.144 جنيهًا للشراء، ووصل سعر عيار 18 إلى 931 جنيهًا للبيع، 936 جنيهًا للشراء، فيما سجل سعر عيار 14 للبيع 724 جنيهًا للبيع، و728 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر عيار 12 للبيع 621 جنيهًا و624 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن سعر الجنيه الذهب بلغ 8.688 جنيهًا للبيع و8.736 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر كيلو الذهب 1.241.143 جنيهًا للبيع، و1.248.000 جنيهًا للشراء في محلات الصاغة.

ووصل متوسط أسعار الذهب بأسواق المال العالمية، كما يلي:

سعر عيار 24: 54.21 دولار أمريكي أي 1.065 جنيه مصري.سعر عيار 22: 49.69 دولار أمريكي أي نحو 975.95 جنيه مصري.سعر عيار 21: 47.44 دولار أمريكي أي نحو 931.61 جنيه مصري.سعر عيار 18: 40.66 دولار أمريكي أي نحو 798.51 جنيه مصري.سعر عيار 14: 31.62 دولار أمريكي أي نحو 621.06 جنيه مصري.

سعر عيار 12: 27.11 دولار أمريكي أي نحو 532.33 جنيه مصري.

سعر عيار 9: 20.33 دولار أمريكي أي نحو 399.25 جنيه مصري.

سعر الجنيه الذهب: 379 دولارًا أمريكيًا أي نحو 7.453 جنيه مصري.

سعر كيليو الذهب: 54.212 دولار أمريكي أي نحو 1.064.668 جنيه مصري.