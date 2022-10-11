الذهب يتراجع عالميا لـ1660 دولار للأوقية.. ويرتفع 7 جنيهات في مصر

تراجعت أسعار الذهب نحو 1660 دولارًا للأوقية اليوم الثلاثاء، للجلسة الخامسة على التوالي، تأثرًا بارتفاع عوائد الدولار والخزانة وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيمضي قدمًا في خططه التشديدية القوية بمواصلة رفع سعر الفائدة.

عزز تقرير الوظائف الأمريكية الذي جاء أفضل من المتوقع يوم الجمعة هذا الرأي، بينما تتطلع الأسواق إلى بيانات التضخم الأمريكية يوم الخميس ومحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم غدٍ الأربعاء والمزيد من الظهور من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع للحصول على مزيد من القرائن.

مخاوف من ركود عالمي

في غضون ذلك، شدد نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد يوم أمس الاثنين على الحاجة إلى سياسة نقدية مقيدة لخفض التضخم، لكنه قال إن قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف تسترشد بالبيانات الواردة حيث يصبح التأثير الكامل للزيادات السابقة في أسعار الفائدة واضحًا، وظلت الأسواق في حالة تأهب بعد أن حذر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من تزايد خطر حدوث ركود عالمي.

توقعات بتراجع سعر الذهب

تاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار أمريكي في أغسطس من عام 2020، ومن المتوقع تداول الذهب عند 1675.38 دولار أمريكي للأوقية بحلول نهاية هذا الربع (أكتوبر - ديسمبر 2022)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 1618.78 في غضون 12 شهرًا.

محليًا، ارتفع سعر بيع الذهب اليوم الثلاثاء في محلات الصاغة 7 جنيهات، مسجلًا 1257 جنيها لذهب عيار 24، و1100 جنيه لذهب عيار 21، وذهب عيار 18 بـ943 جنيها، وذهب عيار 14 بـ733 جنيها، بيما سجل الجنيه الذهب 8800 جنيه.