ضبط 23 قضية مخدرات بالقليوبية.. وتحريز 171 كيلو بانجو وحشيش بالسويس

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت جميع دائرة الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

23 قضية إتجار فى المواد المخدرة

وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى عن ضبط 23 قضية إتجار فى المواد المخدرة، كما ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 26 متهم لعدد 14 منهم معلومات جنائية.

كما تم تنفيذ 7134 حكم قضائى متنوع، و ضبط 18 قطعة سلاح نارى وأبيض، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تمكنت الحملات الأمنية من ضبط 120 كيلوبانجو و51 كيلو حشيش بحوزة 3 عناصر إجرامية بالسويس.

ضبط 3 أشخاصوتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس من ضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة حال إستقلالهم سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس.

120 كيلو بانجووبتفتيش السيارة تم ضبط كمية من مخدر البانجو وزنت 120 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 51 كيلو جرام ، 3 هواتف محمولة، بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم والسيارة لسهولة تنقلاتهم.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 3,700,000 مليون جنيه، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.